احمد السقا يعتزل السوشال ميديا

وجاء في الحساب المنسوب للسقا، على : "حسبى الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأني وكذبني في كل كلمة وردت عن لساني وأنتم خصمائي أمام الله يوم القيامة.. ووداعا للسوشيال ميديا".وكان السقا قد تعرض لحملة تنمر إلكترونية شرسة خلال الأيام الماضية، والتي اندلعت شرارتها الأولى عقب نشره مقطع فيديو باللغة ، أعلن فيه دعمه لقائد المنتخب المصري ونجم ، في ظل أزمة اللاعب الأخيرة مع مدربه أرني سلوت وإدارة النادي الإنجليزي.وزادت حدة الهجوم على السقا بعد تصريحات أخرى أدلى بها، شبه نفسه فيها بالقائد الإسلامي والصحابي ، ثم تصريحاته عن الفنان ، حيث قال: "سليمان عيد مش هيتحاسب، ده داخل الجنة على مسؤوليتي الشخصية"؛ في إشارة إلى ما كان يتمتع به من نقاء وطيبة، وهو ما فتح عليه بابًا جديدًا من الجدل والسخرية عبر المنصات الرقمية.