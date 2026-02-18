رامز جلال يكشف عن "ضحاياه" في رمضان 2026

وتشمل القائمة نخبة من أبرز نجوم الفن وكرة القدم في العالم العربي بينهم:، كارولين عزمي، دياب، أسماء جلال، أحمد مالك، ياسر إبراهيم، عمر الدرديري، محس، غادة عادل، ، مصطفى غريب، لقاء الخميسي، حمو بيكا، سماح أنور، شيماء سيف، دينا، ، يارا السكري.وشهدت قائمة ضحايا البرنامج حضورا بارزا للاعبي ، منهم:عطية، أحمد السيد زيزو، المحترف محمود بنتايج.وظهر في البرومو مرتديا بدلة سوداء وقناعا مخيفا، ما أضاف أجواء من القلق والتوتر على الضحايا، وأشار رامز إلى أن فكرة البرنامج مستوحاة من مسلسل لعبة الحبار، مضيفا: طول عمري كان نفسي أعمل لعبة باسمي.. جاي مالوش زي.وتعتمد النسخة الجديدة على التعاون الإنتاجي بين MBC مصر والهيئة العامة للترفيه ، مع تصوير الحلقات في بيئات تحاكي غرف الهروب والمختبرات المهجورة.