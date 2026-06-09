بغداد تحتضن مسابقة "بعيون شابة" للأفلام القصيرة احتفاءً بالشباب وقصص الأهوار

وشهدت الفعالية عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي أنجزها شباب وشابات من مختلف محافظات ، ولا سيما من مناطق الأهوار في جنوب البلاد، حيث تناولت الأعمال المشاركة موضوعات تتعلق بالتغير المناخي والجفاف وصمود المجتمعات المحلية ودور المرأة في مواجهة التحديات البيئية، إضافة إلى قضايا الهوية الثقافية والتراث والحفاظ على البيئة.وتركزت معايير الاختيار على الأعمال التي تعالج القضايا البيئية والمناخية في الأهوار، وتقدم رؤى وحلولاً مبتكرة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع حماية البيئة والحفاظ على هذا الإرث الطبيعي والثقافي الفريد. وقد هدفت المسابقة إلى تمكين الشباب من استخدام السينما كأداة للتعبير عن قضايا مجتمعاتهم وإيصال أصواتهم إلى جمهور أوسع.وفي ختام الفعالية، أعلنت لجنة تحكيم متخصصة نتائج المسابقة على النحو الآتي:صوت الأهوارفيلم "نحن الأهوار"إخراج: درسيم حسنجائزة صمود النساءفيلم "لم تكوني وحيدة"إخراج: حسنينالجائزة الثالثةفيلم "موت أخضر"إخراج: غالب جميلوشهدت الفعالية حضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب فنانين وصناع أفلام وناشطين بيئيين وإعلاميين، حيث أتاحت المناسبة مساحة للحوار والتبادل بين الجمهور والمشاركين حول دور السينما في توثيق قصص الأهوار وإبراز تأثيرات التغير المناخي على المجتمعات المحلية.وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والتوعوية التي تنفذها مؤسسة بابلون للأفلام وبرنامج الإنمائي بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز أهوار بلاد بوصفها أحد أهم المواقع البيئية والثقافية في العراق والعالم، وتشجيع الشباب على المساهمة في حماية البيئة من خلال الإبداع والفنون البصرية.