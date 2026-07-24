الاحتيال العاطفي الإلكتروني.. تحذيرات من استغلال المشاعر لسرقة الأموال

وقالت اختصاصية علم النفس السريري جيهان المرابط إن المحتالين يستهدفون غالباً أشخاصاً يمرون بظروف نفسية أو اجتماعية صعبة، مثل الوحدة أو الانفصال أو فقدان شخص ، مستغلين حاجتهم للاهتمام والدعم العاطفي.وأوضحت أن يبدأ العلاقة بما يعرف بـ"الإغراق العاطفي" عبر رسائل واهتمام مكثف، قبل أن يطلب الأموال بحجج مختلفة بعد بناء علاقة قائمة على الثقة والتعلق النفسي.وأشارت إلى أن من أبرز علامات الاحتيال التسرع في إعلان الحب، والحديث المبكر عن الزواج، وعدم احترام الحدود الشخصية، إضافة إلى طلب المال أو ممارسة الابتزاز العاطفي.ودعت المرابط إلى التحقق من هوية الأشخاص عبر الإنترنت، وإجراء مكالمات فيديو، وعدم تحويل الأموال لأي شخص لم تتم معرفته بشكل مباشر، مؤكدة أن الوعي والتريث يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.