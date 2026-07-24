مصر تحسم الجدل.. الطبيبة الراقصة إسرائيلية

وحسمت نقابة أطباء الأسنان فى الجدل رسميًا، مؤكدة أن السيدة الظاهرة في المقطع ليست طبيبة مصرية ولا تنتمى إلى المنظومة الصحية المصرية بأي شكل أو قطاع طب الأسنان في مصر.وقالت النقابة فى بيان رسمى إنها بادرت فور انتشار الفيديو بالتحقق منه، وتبين أن الحساب الذى نشره أُنشئ حديثًا، كما أثبتت المراجعة أن المقطع الأصلى صُور داخل دولة الاحتلال الإسرائيلى، وليس في مصر كما روج البعض.ودعت النقابة الجمهور ومستخدمى وسائل التواصل إلى تحرى الدقة والتحقق من مصادر المعلومات قبل تداولها، محذرة من خطورة نشر الأخبار المضللة التى تسيء إلى القطاع الطبى.وأكدت النقابة التزام أطباء الأسنان المصريين الكامل بالمعايير المهنية وميثاق الشرف، مشددة على أن مثل هذه المقاطع لا تعكس بأى حال واقع الممارسة الطبية الراقية في مصر.