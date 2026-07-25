وفاة فنان عراقي

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، "نتقدم بالتعازي برحيل الفنان القدير صبري الرماحي والذي وافته هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".الجدير بالذكر أن الفنان الراحل الفنان صبري الرماحي ولد في في 1 تموز 1948، وهو خريج الجميلة وأكاديمية الفنون الجميلة.وبدأ العمل في إذاعة صوت الجماهير مخرجا في قسم التمثيليات عام 1970وأنجز العديد من المسلسلات منها: الباحثون، جرف ، قنادل دنشواي، البيتونه، الحطيئة، أشهر العرب، سقوط ومسلسلات اخرى كثيرة.