وفاة الفنان عبد الرزاق العزاوي

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، إنه "ببالغ الحزن والاسى ننعى رحيل الفنان والذي وافته هذا اليوم".وأضافت "نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".