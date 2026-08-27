مي البلوشي تحسم الجدل: الحجاب لا يعني اعتزال الفن والتمثيل

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أكدت الفنانة مي البلوشي وابنتاها شيماء وسعاد سليمان عدم اعتزالهن الفن والتمثيل بعد ارتدائهن الحجاب.





وقالت البلوشي، خلال بث مباشر عبر أحد التطبيقات، إنهن لم يعتزلن التمثيل، لكنهن ينتظرن الأدوار التي تتناسب مع ارتداء الحجاب، مشيرة إلى أنهن مستمرات في المجال الفني.



وفي وقت سابق، خرجت سليمان على جمهور متابعيها بمظهر مختلف، حيث أعلنت ارتداءها الحجاب.