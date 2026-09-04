ازمة تضرب عائلة الفنان شكري سرحان

وجاء في رسالة حفيد : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أفراد العائلة الأعزاء، أكتب إليكم هذه الرسالة، وللمرة الأولى بصورة رسمية، على مدار الأيام العشرة الماضية، ومنذ اللحظة التي توفي فيها والدي في يوم 23 اب 2026".وأكمل: "عملت على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، وعلى جانبي العالم، لاستنفاد كل السبل المتاحة داخل حكومة جمهورية مصر العربية من أجل إعادة جثمانه إلى القاهرة، حتى يُدفن إلى جوار والده شكري ، ووالدته نرمين، وشقيقه صلاح، تنفيذًا لرغبته التي تمسك بها طوال حياته".وتابع نجل يحيى سرحان: "تم إعداد جميع المستندات المطلوبة، والحصول على جميع الشهادات، وتقديم كل الطلبات بصورة رسمية ومكتوبة، وعلى المستوى الوزاري، ومن خلال لجمهورية مصر العربية، وكذلك من خلال مكتب سعادة السفير حداد عبدالـتواب الجوهري، للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، كما تم تقديم الطلب المتجدد للنظر في الحالة بصورة استثنائية بتاريخ 31 اب 2026، وتمت متابعته كتابيًا".وأضاف: "وأبلغتني القنصلية العامة، كتابةً، بالموقف النهائي للجهات المختصة في القاهرة، وأفادت بأن الترتيبات الحكومية المعمول بها لن تمتد إلى حالة والدي، بسبب موقف مصر من وضع الجنسية المزدوجة".وأردف: "وبناءً على ذلك، أصبح يتعين عليّ اتخاذ الترتيبات التي أراها مناسبة، سواء لإعادة جثمانه إلى مصر على نفقة الأسرة، أو لدفنه في ، وبعد عشرة أيام من الدعاء والجهد والتفكير، وبعد أن استنفدت جميع السبل القانونية المتاحة أمامي، اتخذت قراري، بصفتي الابن الوحيد لوالدي ووريثه الوحيد، بأن أدفنه في أستراليا".وكشف كريم سرحان تفاصيل الجنازة، حيث تم إقامتها اليوم عقب صلاة الجمعة مباشرة بتوقيت أستراليا في ، بينما سيتم الدفن في مقبرة فلكنر التذكارية.وواصل كريم رسالته، حيث قال: "ولا أطلب من كل فرد في هذه العائلة سوى شيء واحد عند موعد دفنه، وأينما كنتم في العالم، توقفوا عما تفعلونه، وادعوا له. هذا كل ما أطلبه".وأكمل: "وأود أيضًا أن أسجل هنا، بصورة رسمية ومن أعماق قلبي، خالص شكري وامتناني لكل من وقف إلى جواري حقًا خلال الأيام العشرة الماضية، لكل من كان يجيب على الهاتف في أي ساعة، ومن ذهب بنفسه إلى المكاتب الحكومية في القاهرة، ومن تولى إعداد المستندات، ومن تحرك بدلًا من الاكتفاء بالكلام، ومن لم يتراجع أو يتردد، ومن حفظ لوالدي قدره وكرامته بالشكل الذي يستحقه".وأضاف حفيد شكري سرحان: "هم يعرفون أنفسهم، وأنا أعرفهم جيدًا، وسأظل أذكر وفاءهم طوال ما تبقى من حياتي، ولن أنسى ما فعلوه، ورغم أن جثمان والدي سيستقر في أرض أستراليا، فإن اسمه لن يغيب عن مصر".واستكمل كاشفًا عن مفاجأة: "بعد انتهاء مراسم الدفن، إن شاء الله، سأعمل على وضع لوحة تذكارية في مقبرة عائلة سرحان بالقاهرة، حتى يأخذ مكانه المستحق إلى جوار والده شكري، ووالدته نرمين، وشقيقه صلاح، حيث كان ينتمي دائمًا، وحيث سيظل اسمه حاضرًا كلما زارت عائلتنا هذا المكان".واختتم نجل الراحل: "كان والدي مصريًا يعتز بمصريته، كان يريد العودة لمصر ولكنه لم يعد".