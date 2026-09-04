تسلا تدخل سباق سيارات الأجرة ذاتية القيادة

وجاء الإطلاق خلال فعالية أقامتها الشركة في مدينة أوستن بولاية ، حيث وعد الرئيس التنفيذي لتسلا بما وصفه بـ "عاصفة من سيارات سايبركاب"، في إشارة إلى خطط الشركة لتوسيع حضورها في سوق المركبات ذاتية القيادة.ونشر ماسك عبر منصة "إكس" صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي لـ"سايبركاب"، ظهرت فيها السيارة وهي تشق طريقها وسط سحابة ضخمة من الغبار، بينما بدت مدينة أوستن في الخلفية.سيارة بلا مقود ولا دواسات"سايبركاب" ذات التصميم الانسيابي واللون الذهبي، ليست مجرد نسخة معدلة من إحدى سيارات تسلا التقليدية، بل صُممت منذ البداية لتكون سيارة أجرة ذاتية القيادة.وكشفت تسلا عن السيارة للمرة الأولى في تشرين الأول 2024، وهي أول مركبة من إنتاج الشركة تخلو بالكامل من عجلة القيادة والدواسات، ما يعني أن الركاب لن يجدوا داخلها وسائل تقليدية للتحكم بالسيارة.وتتسع "سايبركاب" لراكبين فقط، في تصميم يركز على النقل الذاتي أكثر من القيادة التقليدية، في وقت تراهن تسلا على أن تصبح هذه المركبات جزءًا من منظومة نقل جديدة تعتمد بدرجة أكبر على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.وبحسب صحيفة "أوستن أميريكان-ستيتسمان"، كان المشاركون في فعالية الخميس أول من أتيحت لهم فرصة ركوب سيارات "سايبركاب"، على أن يبدأ طرحها أمام الجمهور اعتبارًا من الجمعة.تيسلا تلحق بمنافسين سبقوهاورغم الضجة التي صاحبت إطلاق "سايبركاب"، تدخل تسلا هذا السباق متأخرة نسبيًا عن بعض منافسيها.فشركة " "، التابعة لمجموعة "ألفابت" والمنبثقة عن "غوغل"، قطعت شوطًا أبعد في تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، إذ تقدم خدماتها، بالشراكة مع " "، في 11 ، من بينها ولوس أنجلوس.أما تسلا، فلا تزال خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لها محصورة حتى الآن في ولاية تكساس، رغم أن الشركة بدأت منذ العام الماضي تشغيل مركبات ذاتية القيادة في أوستن باستخدام طراز "موديل واي".ومنذ ذلك الحين، وسّعت تسلا الخدمة، تدريجيًا، إلى مدن أخرى في ولايات تكساس، وفلوريدا، وكاليفورنيا.العقبة: الإنسان خلف المقودلكن توسع تسلا في هذا المجال لا يعني أن سياراتها تعمل حاليًا باستقلالية كاملة في جميع تلك المناطق.فالقوانين المعمول بها في الولايات التي أطلقت فيها الشركة خدماتها تفرض، في معظم الحالات، وجود مشرف بشري داخل السيارة، يكون مستعدًا للتدخل وتولي التحكم بها عند الحاجة.كما تحظر هذه الولايات تشغيل السيارات غير المزودة بعجلة قيادة ودواسات، وهو ما يضع "سايبركاب" أمام تحدٍ تنظيمي مهم، خصوصًا أنها صُممت أساسًا دون هذه المكونات.