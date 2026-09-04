تحذير لمستخدمي واتساب... ملايين الهواتف خارج الخدمة

وسيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى " " طالما أنهم يستخدمون أحدث إصدار مدعوم من التطبيق وكذلك نظام أندرويد 6 أو أحدث، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.ويتطلب الإصدار الحالي المدعوم من "واتساب" لنظام أندرويد إصدار أندرويد 5.0 أو أحدث، لكن بدءًا من 8 ايلول سيقتصر الدعم على الأجهزة التي تعمل بأندرويد 6.0 أو أحدث.المتطلبات الجديدةكان "واتساب" قد بدأ بالفعل في نيسان في إرسال إشعار للمستخدمين المتأثرين من هذا التحديث، حيث يظهر تنبيه بمجرد فتح التطبيق يشير إلى أنه اعتبارًا من 8 ايلول 2026، لن يكون "واتساب" متاحًا على بعض إصدارات أندرويد.وبالتحديد، سيتوقف التطبيق عن دعم جميع إصدارات أندرويد الأقدم من أندرويد 6.0، ما يعني أن الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1 لن تتمكن من استخدام التطبيق بعد دخول هذا التحديث حيّز التنفيذ.وتشير تقديرات إلى أن القرار قد يؤثر في نحو 3 ملايين مستخدم حول العالم أو أكثر قليلًا، رغم أن نسبتهم محدودة مقارنة بإجمالي مستخدمي أندرويد.ونصح "واتساب" المستخدمين المتأثرين بإنشاء نسخة احتياطية من محادثاتهم قبل ذلك التاريخ لتجنب فقدان المحادثات المهمة.