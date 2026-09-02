تركها العريس قبل أسبوع.. فأقامت حفل الزفاف من دونه

وكانت كاثرين قد أنهت معظم ترتيبات الزفاف ودفعت تكاليف الحفل والسفر، قبل أن يقرر خطيبها إنهاء العلاقة بشكل مفاجئ، ما وضعها أمام خيارين، إلغاء كل شيء أو المضي في الرحلة من دونه، لكنها اختارت القرار الأكثر إثارة للجدل، إذ سافرت إلى وأقامت الاحتفال برفقة نحو ثلاثين من أفراد عائلتها وأصدقائها، محولة اليوم الذي كان من المفترض أن يكون حفل زفافها إلى مناسبة للاحتفال ببداية جديدة.وشاركت كاثرين مقاطع من الرحلة والاحتفال عبر منصة ، لتنتشر قصتها بسرعة كبيرة وتحصد مقاطعها أكثر من عشرين مليون مشاهدة، وسط تفاعل واسع بين مؤيد لقرارها ومتعاطف معها بعد الانفصال المفاجئ.وأثارت القصة نقاشًا حول الطريقة التي تعاملت بها كاثرين مع الموقف، إذ رأى متابعون أنها نجحت في تحويل صدمة عاطفية إلى لحظة إيجابية، فيما اعتبر آخرون أن إقامة الحفل من دون العريس كانت خطوة غير معتادة، لكنها جعلت قصتها واحدة من أكثر قصص الزفاف تداولًا على المنصات.