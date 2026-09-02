ميزة في "هواوي" تنقذ حياة شخص خلال فيضانات نيبال

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بالوثيقة.. البنك المركزي يعلن فرض الوصاية على مصرف الطيف الاسلامي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574862-639239547465428840.jpg
ميزة في "هواوي" تنقذ حياة شخص خلال فيضانات نيبال
منوعات
2026-09-02 | 09:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
36 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
في أعقاب الكوارث الطبيعية التي ضربت نيبال مؤخرا، تحولت ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هاتف
هواوي
من مجرد تقنية متطورة إلى أداة منقذة للحياة.
فقد تقدم أحد مواطني نيبال بالشكر إلى
ريتشارد يو
، رئيس مجموعة "
هواوي
"، بعد أن أنقذته ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هاتفه أثناء الكارثة.
وتمكن المستخدم من التواصل مع فرق الإنقاذ وإنقاذ نفسه من فيضانات وانزلاقات طينية مدمرة، ليوجه الشكر للشركة على هذه الميزة التي كانت الفارق بين الحياة والموت.
وجاءت هذه القصة في تعليق على منصة "ويبو" الصينية، حيث نشر ريتشارد يو، رئيس مجموعة "هواوي"، مقطع فيديو يستعرض فيه هاتف Mate XT 2 القابل للطي ثلاث مرات. وفي قسم التعليقات، روى المستخدم تجربته في نيبال، موضحا أنه استخدم ميزة الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية في هاتفه القابل للطي من هواوي، والتي عملت فورا في ظل غياب الاتصال بالإنترنت، وتمكن من خلالها من التواصل مع العالم الخارجي وطلب مروحية لنقله إلى منطقة آمنة في الوقت المناسب.
وكشف المستخدم، الذي كتب تعليقه تحت اسم مستعار على "ويبو"، عن أن هاتفه هو هواوي Mate X5 Collector's Edition، وعبر عن امتنانه للشركة قائلا: "لقد جربت شخصيا
كارثة
فيضانات وانزلاقات طينية في نيبال يوم 26 أغسطس. أنا ممتن بشكل خاص لميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية والرسائل النصية في هاتفي المحمول من هواوي. لم أدرك إلا بعد الكارثة أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية يمكن أن ينقذ الأرواح".
يذكر أن هواوي كانت قد أطلقت ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لأول مرة في عام 2022 مع سلسلة Mate 50، واستمرت في تطويرها وتحسينها على مر السنوات، لتنتقل من الرسائل النصية إلى المكالمات الثنائية وإرسال الصور.
ومع اقتراب إطلاق سلسلة Mate 90، يترقب المستخدمون ما ستقدمه الشركة من تحسينات جديدة في هذا المجال، في وقت تثبت فيه هذه التقنيات قيمتها الحقيقية في لحظات الخطر والكوارث الطبيعية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
هاتف "هواوي" ينقذ صاحبه من الموت بسبب ميزة
12:43 | 2026-08-31
ميزة خفية في آيفون قد تنقذ حياتك
12:14 | 2026-08-17
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 734 قتيلا
01:36 | 2026-08-30
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال والتبت إلى 633 قتيلاً
10:20 | 2026-08-29
هواوي
ميزة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
ريتشارد يو
السومرية
كارثة
الصين
الموت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إيران تعلن بدء الرد على الهجوم الأمريكي الأخير
دوليات
35.28%
14:35 | 2026-09-01
إيران تعلن بدء الرد على الهجوم الأمريكي الأخير
14:35 | 2026-09-01
أسرار التصفية والخديعة.. رفاق القذافي يفتحون الصندوق الأسود لاختفاء موسى الصدر
دوليات
23.33%
05:10 | 2026-09-02
أسرار التصفية والخديعة.. رفاق القذافي يفتحون الصندوق الأسود لاختفاء موسى الصدر
05:10 | 2026-09-02
اجراء حكومي يخص المنازل المتجاوزة
محليات
22.04%
08:06 | 2026-09-01
اجراء حكومي يخص المنازل المتجاوزة
08:06 | 2026-09-01
استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين
محليات
19.35%
07:35 | 2026-09-01
استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين
07:35 | 2026-09-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد العلاوي - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-02
ناس وناس
بغداد العلاوي - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-02
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:48 | 2026-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:48 | 2026-09-01
Live Talk
التنمية البشرية من منظور إنساني - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-01
Live Talk
التنمية البشرية من منظور إنساني - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تختار - أسئلة ثقافية 1-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تختار - أسئلة ثقافية 1-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-01
طل الصباح
أبراج - نتفق أو لا نتفق؟ 1-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-01
طل الصباح
أبراج - نتفق أو لا نتفق؟ 1-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-01
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد العلاوي - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-02
ناس وناس
بغداد العلاوي - ناس وناس م٩- الحلقة ١١٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-02
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
عشرين
الفـ صائل تتمسك بالسـ لاح .. 10 شروط للقبول بالحصر! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٢ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:48 | 2026-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:48 | 2026-09-01
Live Talk
التنمية البشرية من منظور إنساني - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-01
Live Talk
التنمية البشرية من منظور إنساني - Live Talk م٢ - الحلقة ١٠٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تختار - أسئلة ثقافية 1-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-01
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تختار - أسئلة ثقافية 1-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-01
طل الصباح
أبراج - نتفق أو لا نتفق؟ 1-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-01
طل الصباح
أبراج - نتفق أو لا نتفق؟ 1-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-01
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
اخترنا لك
من صنع أول هاتف ذكي بشاشة لمس في التاريخ؟
11:35 | 2026-09-02
خلل مفاجئ في "مايكروسوفت ديفندر"
10:55 | 2026-09-02
ماذا لو أصبحت لعبة الفيديو جزءًا من علاج طفلك؟
04:59 | 2026-09-02
ارتياحك لعودة أطفالك إلى المدرسة.. هل يرافقه شعور بالذنب؟
07:39 | 2026-09-01
هل تحتاج إلى 8 ساعات من النوم؟ دراسة جديدة تقلب المعادلة!
03:29 | 2026-09-01
أفضل 5 هواتف اقتصادية يمكنك شراؤها في 2026
13:11 | 2026-08-31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.