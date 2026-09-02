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ميزة في "هواوي" تنقذ حياة شخص خلال فيضانات نيبال

منوعات

2026-09-02 | 09:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ميزة في &quot;هواوي&quot; تنقذ حياة شخص خلال فيضانات نيبال
36 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
في أعقاب الكوارث الطبيعية التي ضربت نيبال مؤخرا، تحولت ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هاتف هواوي من مجرد تقنية متطورة إلى أداة منقذة للحياة.

فقد تقدم أحد مواطني نيبال بالشكر إلى ريتشارد يو، رئيس مجموعة "هواوي"، بعد أن أنقذته ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هاتفه أثناء الكارثة.
وتمكن المستخدم من التواصل مع فرق الإنقاذ وإنقاذ نفسه من فيضانات وانزلاقات طينية مدمرة، ليوجه الشكر للشركة على هذه الميزة التي كانت الفارق بين الحياة والموت.
وجاءت هذه القصة في تعليق على منصة "ويبو" الصينية، حيث نشر ريتشارد يو، رئيس مجموعة "هواوي"، مقطع فيديو يستعرض فيه هاتف Mate XT 2 القابل للطي ثلاث مرات. وفي قسم التعليقات، روى المستخدم تجربته في نيبال، موضحا أنه استخدم ميزة الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية في هاتفه القابل للطي من هواوي، والتي عملت فورا في ظل غياب الاتصال بالإنترنت، وتمكن من خلالها من التواصل مع العالم الخارجي وطلب مروحية لنقله إلى منطقة آمنة في الوقت المناسب.
وكشف المستخدم، الذي كتب تعليقه تحت اسم مستعار على "ويبو"، عن أن هاتفه هو هواوي Mate X5 Collector's Edition، وعبر عن امتنانه للشركة قائلا: "لقد جربت شخصيا كارثة فيضانات وانزلاقات طينية في نيبال يوم 26 أغسطس. أنا ممتن بشكل خاص لميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية والرسائل النصية في هاتفي المحمول من هواوي. لم أدرك إلا بعد الكارثة أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية يمكن أن ينقذ الأرواح".
يذكر أن هواوي كانت قد أطلقت ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لأول مرة في عام 2022 مع سلسلة Mate 50، واستمرت في تطويرها وتحسينها على مر السنوات، لتنتقل من الرسائل النصية إلى المكالمات الثنائية وإرسال الصور.
ومع اقتراب إطلاق سلسلة Mate 90، يترقب المستخدمون ما ستقدمه الشركة من تحسينات جديدة في هذا المجال، في وقت تثبت فيه هذه التقنيات قيمتها الحقيقية في لحظات الخطر والكوارث الطبيعية.
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