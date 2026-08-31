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فاكهة شائعة تحسن نومك بشكل طبيعي.. هل تعرفها؟
منوعات
2026-08-31 | 12:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
150 شوهد
كشفت أبحاث محدودة أن تناول حبتين من فاكهة الكيوي قبل النوم قد يساعد في تحسين بعض جوانب النوم، مثل سرعة الدخول فيه ومدته وكفاءته.
إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأدلة لا تزال غير كافية لاعتباره علاجا للأرق.
وقالت تارا شميدت، أخصائية التغذية الرئيسية في
mayo clinic
Diet، إن هناك "أبحاثا مثيرة للاهتمام" تشير إلى احتمال ارتباط الكيوي بتحسين النوم، لكنها شددت على محدودية الأدلة المتاحة.
وأشارت إلى دراسة صغيرة وجدت أن تناول حبتين من الكيوي قبل نحو ساعة من النوم ارتبط بتحسن في بداية النوم ومدته وكفاءته.
لماذا قد يساعد الكيوي على النوم؟
يحتوي الكيوي على عدد من المركبات الغذائية التي قد يكون لها دور في دعم النوم، من بينها السيروتونين ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك.
وقالت جوليا زومبانو، اختصاصية التغذية المسجلة في
كليفلاند
كلينك، إن السيروتونين الموجود في الكيوي يرتبط بتنظيم دورة النوم، كما يدخل في العمليات التي تساعد الجسم على إنتاج الميلاتونين، المعروف بهرمون النوم.
ويحتوي الكيوي كذلك على فيتاميني C وE والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي عناصر تدعم
الصحة
العامة، في حين قد تساعد الألياف على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.
لكن شميدت أكدت أن هذه المكونات لا تعني أن الكيوي علاج مباشر للأرق، موضحة أن "الأدلة لا تزال غير كافية للقول إن الكيوي يحفز النوم بالفعل أو يعالج الأرق".
ماذا تقول الدراسات؟
تظل النتائج الحالية أولية، إذ اعتمدت بعض الدراسات على عدد قليل من المشاركين وعلى تقييمهم الشخصي لجودة نومهم، فيما أظهرت دراسة عشوائية أكبر تحسنا في بعض المؤشرات الذاتية، من دون تحسن واضح في القياسات الموضوعية للنوم.
وترى زومبانو أن تناول حبتين من الكيوي الأخضر قبل النوم بنحو ساعة يمكن أن يكون تجربة بسيطة لمن يعانون من صعوبات خفيفة في النوم، خاصة أن الكيوي غذاء طبيعي غني بالعناصر الغذائية، وليس مكملا مركزا.
وأضافت أن بعض النتائج الأولية، ومنها احتمال زيادة مدة النوم بنحو 40 دقيقة، تبدو مشجعة، لكن الأمر يحتاج إلى دراسات أكبر وأكثر دقة للتأكد من هذا التأثير.
متى يمكن تناوله؟
تشير الدراسات إلى تناول حبتين من الكيوي قبل موعد النوم بنحو 60 إلى 90 دقيقة. ويمكن تناوله بمفرده أو مع مصدر للبروتين، مثل الزبادي اليوناني، للحصول على وجبة خفيفة أكثر إشباعا.
وفي حال كانت المعدة حساسة، قد يكون من الأفضل تناوله قبل النوم بساعتين.
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