بيع صقر بـ400 ألف دولار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب عمري
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574667-639237896880658778.jpg
بيع صقر بـ400 ألف دولار
منوعات
2026-08-31 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
130 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
شهد معرض
أبوظبي
الدولي للصيد والفروسية رقما قياسيا حيث تم بيع صقر أبيض من نوع فرخ "قرموشة بيور ألترا وايت" بـ 1.5 مليون درهم إماراتي، ما يعادل أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.
وبهذا أصبح هذا الصقر هو الأغلى في مزادات النسخة الحالية من المعرض.
وتعود ملكية الصقر لمزرعة "مارك موقلتش" في
الولايات المتحدة الأمريكية
، ويتميز بلونه الأبيض النقي وندرته ومواصفاته البدنية والجمالية اللافتة، ويبلغ وزن الصقر فرخ قرموشة بيور ألترا وايت 1000 جرام، فيما يصل طوله إلى 16.5 إنش وعرضه إلى 16.5 إنش.
المواصفات الجسدية: يزن 1 كيلوغرام (1000 غرام)، ويبلغ طوله وعرضه 16.5 بوصة (حوالي 42 سم).
الخصائص الفريدة: يتميز بلونه الأبيض النقي النادر جدا، وقدراته البدنية والجمالية الاستثنائية.
يذكر أن معرض
أبوظبي
الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) هو أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويُقام سنويا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
الدورة 2026: تُقام من 28 اب الجاري إلى 6 ايلول المقبل.
الموقع: مركز أدنيك أبوظبي للمعارض.
الراعي
الرسمي: تحت رعاية سمو الشيخ
حمدان
بن زايد
آل نهيان
، ممثل الحاكم في منطقة
الظفرة
.
الأهمية: يُعد منصة عالمية تجمع عشاق الصيد والفروسية، وتواصلا تجاريا وترويجا للتراث.
جدير بالذكر أن
منتدى
"يوم الصقر" الدولي سيعقد في 1 سبتمبر ضمن فعاليات
المنتدى الاقتصادي الشرقي
في
فلاديفوستوك
بمنطقة الشرق الأقصى الروسي. وكانت مؤسسة "روس كونغرس" قد أعلنت في منتصف أغسطس أن المنتدى سيناقش
التعاون الدولي
في مجال حماية الطيور النادرة، واستخدام
التقنيات المتقدمة
لدراستها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل
الصقور
والحبارى.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
سنغافورة تقدم 55 ألف دولار لكل مولود لمواجهة تراجع معدلات الإنجاب
11:30 | 2026-08-24
ضبط 600 ألف دولار مزوّرة في بغداد
14:30 | 2026-08-19
إيران ترصد 30 ألف دولار لمن يقتل أو يأسر جندياً أميركياً
08:35 | 2026-08-16
15 ألف دولار "رشوة" تطيح بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى
11:43 | 2026-08-12
صقر
الامارات
الولايات المتحدة الأمريكية
المنتدى الاقتصادي الشرقي
المنتدى الاقتصادي
التقنيات المتقدمة
الولايات المتحدة
التعاون الدولي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر يخص المحالين على التقاعد
محليات
53.21%
02:12 | 2026-08-31
خبر يخص المحالين على التقاعد
02:12 | 2026-08-31
محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات لشهر أيلول
محليات
22.32%
04:08 | 2026-08-31
محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات لشهر أيلول
04:08 | 2026-08-31
العراق يمنع تصدير المواد الأولية لـ6 معادن
سياسة
12.55%
11:37 | 2026-08-30
العراق يمنع تصدير المواد الأولية لـ6 معادن
11:37 | 2026-08-30
من الآن.. بدء مولدات اهلية بالاطفاء التام
محليات
11.92%
12:38 | 2026-08-30
من الآن.. بدء مولدات اهلية بالاطفاء التام
12:38 | 2026-08-30
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-31
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
اخترنا لك
أفضل 5 هواتف اقتصادية يمكنك شراؤها في 2026
13:11 | 2026-08-31
فاكهة شائعة تحسن نومك بشكل طبيعي.. هل تعرفها؟
12:54 | 2026-08-31
هاتف "هواوي" ينقذ صاحبه من الموت بسبب ميزة
12:43 | 2026-08-31
لماذا يجب المحافظة على نشاط القدمين؟.. القلب الثاني
12:31 | 2026-08-31
ما علاقة القهوة بالتغيرات اللافتة في الدهون والعضلات والهرمونات
11:35 | 2026-08-31
اختبار صعب.. أبل تواجه ارتفاع الأسعار
12:18 | 2026-08-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.