بيع صقر بـ400 ألف دولار

وبهذا أصبح هذا الصقر هو الأغلى في مزادات النسخة الحالية من المعرض.وتعود ملكية الصقر لمزرعة "مارك موقلتش" في ، ويتميز بلونه الأبيض النقي وندرته ومواصفاته البدنية والجمالية اللافتة، ويبلغ وزن الصقر فرخ قرموشة بيور ألترا وايت 1000 جرام، فيما يصل طوله إلى 16.5 إنش وعرضه إلى 16.5 إنش.المواصفات الجسدية: يزن 1 كيلوغرام (1000 غرام)، ويبلغ طوله وعرضه 16.5 بوصة (حوالي 42 سم).الخصائص الفريدة: يتميز بلونه الأبيض النقي النادر جدا، وقدراته البدنية والجمالية الاستثنائية.يذكر أن معرض الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) هو أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويُقام سنويا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.الدورة 2026: تُقام من 28 اب الجاري إلى 6 ايلول المقبل.الموقع: مركز أدنيك أبوظبي للمعارض.الرسمي: تحت رعاية سمو الشيخ ، ممثل الحاكم في منطقة .الأهمية: يُعد منصة عالمية تجمع عشاق الصيد والفروسية، وتواصلا تجاريا وترويجا للتراث.جدير بالذكر أن "يوم الصقر" الدولي سيعقد في 1 سبتمبر ضمن فعاليات في بمنطقة الشرق الأقصى الروسي. وكانت مؤسسة "روس كونغرس" قد أعلنت في منتصف أغسطس أن المنتدى سيناقش في مجال حماية الطيور النادرة، واستخدام لدراستها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل والحبارى.