هاتف "هواوي" ينقذ صاحبه من الموت بسبب ميزة

الاتصال بالأقمار الصناعية من تلك الميزات التي قد لا يشعر المستخدم بأهميتها في الحياة اليومية، لكنه قد يتمنى وجودها عندما يجد نفسه في منطقة نائية أو وسط طبيعية أدت إلى انقطاع شبكات الاتصالات.وتلقى هذه التقنية اهتماماً متزايداً في الهواتف الذكية الحديثة، بعدما أصبحت بعض أجهزة أندرويد وآيفون قادرة على التواصل عبر الأقمار الصناعية من دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.لكن بالنسبة لأحد مستخدمي هواتف " "، لم تكن الميزة مجرد إضافة تقنية مثيرة للاهتمام، بل ساعدته على النجاة من كارثة مدمرة.اتصال بالأقمار الصناعية ينقذ حياة رجلفي أعقاب الكارثة التي ضربت منطقة التبت ونيبال وأودت بحياة مئات الأشخاص، بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين، تمكن أحد الناجين من طلب المساعدة باستخدام هاتفه الذكي.وبحسب المستخدم، الذي شارك تجربته عبر حساب المدير التنفيذي لشركة هواوي، ، على ، ساعده هاتف Huawei Mate X5 المزود بميزة الاتصال بالأقمار الصناعية على البقاء على اتصال بالعالم الخارجي بعد فقدان شبكات الاتصالات التقليدية.واستخدم الرجل الاتصال عبر الأقمار الصناعية للتواصل مع طائرة مروحية، قبل أن يتم إجلاؤه إلى مكان آمن.وقال الناجي إن التجربة جعلته يدرك أن الاتصال بالأقمار الصناعية يمكن أن يكون قادراً فعلاً على إنقاذ الأرواح عندما تقع الكوارث.عندما تختفي شبكات المحمول.. الأقمار الصناعية هي خط الدفاع الأخيروفي حالات الكوارث الطبيعية أو عند التواجد في مناطق نائية، قد تتوقف أبراج الاتصالات عن العمل بسبب الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية أو ببساطة بسبب عدم وجود تغطية من الأساس.وهنا يمكن للهاتف المزود بالاتصال بالأقمار الصناعية أن يوفر قناة بديلة لإرسال الرسائل أو مشاركة الموقع، ما يسمح للمستخدم بالتواصل مع فرق الإنقاذ أو أفراد عائلته حتى في غياب شبكات المحمول التقليدية.ولهذا السبب تحديداً، تبدو ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية أكثر أهمية في حالات الطوارئ من استخدامها لإرسال رسائل عادية من أماكن بعيدة عن المدن."هواوي" لم تعد وحدها في هذا السباقلم تعد الاتصالات عبر الأقمار الصناعية حكراً على هواتف متخصصة، إذ بدأت شركات كبرى في دمجها داخل هواتفها الذكية، وإن كانت المزايا المتاحة تختلف من دولة إلى أخرى بحسب شركات الاتصالات والبنية التحتية المحلية.وتدعم هواتف آيفون 14 والإصدارات الأحدث مجموعة من خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك ميزة الطوارئ SOS ومشاركة الموقع والرسائل في بعض الأسواق.وفي عالم أندرويد، توفر هواتف غوغل بيكسل 9 والإصدارات الأحدث ميزة Satellite SOS في الأسواق المدعومة، بينما وسعت "سامسونغ" أيضاً نطاق دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في سلسلة Galaxy S26."هواوي" سبقت الجميعكانت "هواوي" من أوائل الشركات التي أدخلت الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى الهواتف الذكية الاستهلاكية.في عام 2022، قدمت الشركة سلسلة Mate 50، التي وصفتها بأنها أول هواتف ذكية توفر الاتصال بالأقمار الصناعية.واعتمدت الميزة على شبكة " " الصينية، وسمحت للهواتف بإرسال رسائل نصية قصيرة واستخدام عبر الأقمار الصناعية في المناطق التي لا تتوافر فيها تغطية لشبكات المحمول.وتكشف تجربة الناجي الأخيرة أن هذه التقنية قد تتجاوز كونها ميزة تسويقية أو إضافة مثيرة للاهتمام في مواصفات الهواتف، لتتحول في بعض الظروف الاستثنائية إلى وسيلة اتصال حاسمة يمكن أن تنقذ حياة مستخدمها.