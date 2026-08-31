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هاتف "هواوي" ينقذ صاحبه من الموت بسبب ميزة

منوعات

2026-08-31 | 12:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هاتف &quot;هواوي&quot; ينقذ صاحبه من الموت بسبب ميزة
67 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
ميزة قد لا تستخدمها طوال حياتك، لكنها قد تصبح الفارق بين الحياة والموت عندما تنهار شبكات الاتصال.

الاتصال بالأقمار الصناعية من تلك الميزات التي قد لا يشعر المستخدم بأهميتها في الحياة اليومية، لكنه قد يتمنى وجودها عندما يجد نفسه في منطقة نائية أو وسط كارثة طبيعية أدت إلى انقطاع شبكات الاتصالات.
وتلقى هذه التقنية اهتماماً متزايداً في الهواتف الذكية الحديثة، بعدما أصبحت بعض أجهزة أندرويد وآيفون قادرة على التواصل عبر الأقمار الصناعية من دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
لكن بالنسبة لأحد مستخدمي هواتف "هواوي"، لم تكن الميزة مجرد إضافة تقنية مثيرة للاهتمام، بل ساعدته على النجاة من كارثة مدمرة.
اتصال بالأقمار الصناعية ينقذ حياة رجل
في أعقاب الكارثة التي ضربت منطقة التبت ونيبال وأودت بحياة مئات الأشخاص، بينما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين، تمكن أحد الناجين من طلب المساعدة باستخدام هاتفه الذكي.
وبحسب رواية المستخدم، الذي شارك تجربته عبر حساب المدير التنفيذي لشركة هواوي، ريتشارد يو، على وسائل التواصل الاجتماعي، ساعده هاتف Huawei Mate X5 المزود بميزة الاتصال بالأقمار الصناعية على البقاء على اتصال بالعالم الخارجي بعد فقدان شبكات الاتصالات التقليدية.
واستخدم الرجل الاتصال عبر الأقمار الصناعية للتواصل مع طائرة مروحية، قبل أن يتم إجلاؤه إلى مكان آمن.
وقال الناجي إن التجربة جعلته يدرك أن الاتصال بالأقمار الصناعية يمكن أن يكون قادراً فعلاً على إنقاذ الأرواح عندما تقع الكوارث.
عندما تختفي شبكات المحمول.. الأقمار الصناعية هي خط الدفاع الأخير
وفي حالات الكوارث الطبيعية أو عند التواجد في مناطق نائية، قد تتوقف أبراج الاتصالات عن العمل بسبب الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية أو ببساطة بسبب عدم وجود تغطية من الأساس.
وهنا يمكن للهاتف المزود بالاتصال بالأقمار الصناعية أن يوفر قناة بديلة لإرسال الرسائل أو مشاركة الموقع، ما يسمح للمستخدم بالتواصل مع فرق الإنقاذ أو أفراد عائلته حتى في غياب شبكات المحمول التقليدية.
ولهذا السبب تحديداً، تبدو ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية أكثر أهمية في حالات الطوارئ من استخدامها لإرسال رسائل عادية من أماكن بعيدة عن المدن.
"هواوي" لم تعد وحدها في هذا السباق
لم تعد الاتصالات عبر الأقمار الصناعية حكراً على هواتف متخصصة، إذ بدأت شركات كبرى في دمجها داخل هواتفها الذكية، وإن كانت المزايا المتاحة تختلف من دولة إلى أخرى بحسب شركات الاتصالات والبنية التحتية المحلية.
وتدعم هواتف آيفون 14 والإصدارات الأحدث مجموعة من خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك ميزة الطوارئ SOS ومشاركة الموقع والرسائل في بعض الأسواق.
وفي عالم أندرويد، توفر هواتف غوغل بيكسل 9 والإصدارات الأحدث ميزة Satellite SOS في الأسواق المدعومة، بينما وسعت "سامسونغ" أيضاً نطاق دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في سلسلة Galaxy S26.
"هواوي" سبقت الجميع
كانت "هواوي" من أوائل الشركات التي أدخلت الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى الهواتف الذكية الاستهلاكية.
في عام 2022، قدمت الشركة سلسلة Mate 50، التي وصفتها بأنها أول هواتف ذكية توفر الاتصال بالأقمار الصناعية.
واعتمدت الميزة على شبكة "بايدو" الصينية، وسمحت للهواتف بإرسال رسائل نصية قصيرة واستخدام خدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية في المناطق التي لا تتوافر فيها تغطية لشبكات المحمول.
وتكشف تجربة الناجي الأخيرة أن هذه التقنية قد تتجاوز كونها ميزة تسويقية أو إضافة مثيرة للاهتمام في مواصفات الهواتف، لتتحول في بعض الظروف الاستثنائية إلى وسيلة اتصال حاسمة يمكن أن تنقذ حياة مستخدمها.
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