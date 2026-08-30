اختبار صعب.. أبل تواجه ارتفاع الأسعار

وتكشف هذه التطورات عن استراتيجية أوسع تعتمد على ربط الأجهزة والخدمات والذكاء الاصطناعي في منظومة واحدة، لكن نجاحها سيظل مرتبطًا بقدرة الشركة على التعامل مع ارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل توريد الرقائق.ارتفاع أسعار خدمات أبلضمن أحدث تحركاتها، عدّلت أبل أسعار اشتراكات خدمة "تي في بلس" وباقات "أبل ون"، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة الشهرية على المستخدمين في عدد من مستويات الاشتراك. وتعكس هذه الخطوة سعي الشركة إلى تعزيز الإيرادات المتكررة من قطاع الخدمات، الذي أصبح عنصرًا مهمًا في أعمالها إلى جانب مبيعات آيفون وماك والأجهزة القابلة للارتداء.غير أن رفع الأسعار يضع أبل أمام اختبار مهم يتعلق بمدى تقبل المستخدمين دفع مبالغ أكبر مقابل خدماتها، خصوصًا مع تزايد المنافسة في سوق البث الرقمي والاشتراكات. وبحسب التقارير، تشكل هذه الخطوة اختبارًا حقيقيًا لقوة تسعير منتجات أبل وقدرتها على الحفاظ على ولاء المستخدمين داخل منظومتها.تسهيلات لشراء الأجهزةفي المقابل، تسعى أبل إلى جعل أجهزتها مرتفعة السعر أكثر سهولة في الشراء من خلال خيار جديد للتأجير أو الدفع على أقساط مدعومة، بما يسمح للمستخدمين بتوزيع تكلفة شراء الأجهزة على فترات زمنية.وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت أسعار الهواتف والكمبيوترات والأجهزة الإلكترونية المتقدمة تشكل عبئًا أكبر على المستهلكين، ما يجعل خيارات التمويل والدفع المرن أداة مهمة للحفاظ على المبيعات وتشجيع المستهلكين على الترقية إلى أجهزة أحدث.طفرةيأتي التحدي الأكبر من خارج أبل نفسها، إذ تواجه الشركة ضغوطًا مرتبطة بنقص المعروض من رقائق الذاكرة، نتيجة الطلب العالمي المتزايد على المكونات المستخدمة في مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.وتثير هذه الأزمة مخاوف بشأن توافر المكونات اللازمة للمنتجات المقبلة، كما قد تضغط على تكاليف الإنتاج وهوامش الأرباح. فطفرة الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تطوير البرمجيات، بل أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في سلاسل توريد قطاع التكنولوجيا بأكمله.نظارات ذكيةفي موازاة هذه الضغوط، تبرز مؤشرات إلى اهتمام أبل المتزايد بنظارات الذكاء الاصطناعي، إذ أظهرت مراجعات مستقلة لبراءات الاختراع أن الشركة من بين الأسماء البارزة في هذا المجال، رغم عدم طرحها حتى الآن منتجًا تجاريًا منافسًا.وقد يمثل هذا النوع من الأجهزة خطوة جديدة في استراتيجية أبل المستقبلية، خصوصًا مع احتدام المنافسة مع شركات مثل غوغل وميتا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وبين رفع الأسعار ونقص الرقائق والرهان على فئات جديدة من الأجهزة، تبدو أبل أمام مرحلة اختبار حقيقية لقدرتها على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محرك جديد للنمو، من دون الإضرار بقوة منظومتها أو تحميل المستهلكين أعباء أكبر.