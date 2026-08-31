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أفضل 5 هواتف اقتصادية يمكنك شراؤها في 2026

منوعات

2026-08-31 | 13:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أفضل 5 هواتف اقتصادية يمكنك شراؤها في 2026
70 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي اقتصادي في 2026، فلم تعد مضطراً للتنازل عن الكثير من المزايا.

فالفئة المتوسطة والاقتصادية باتت توفر شاشات بمعدلات تحديث مرتفعة، وكاميرات قادرة، وبطاريات كبيرة، ومقاومة للماء، فضلاً عن دعم برمجي طويل، مع وصول بعض المزايا التي كانت حكراً على الهواتف الرائدة إلى أجهزة أرخص بكثير.
وفيما يلي 5 من أفضل الهواتف الاقتصادية التي تستحق النظر إليها هذا العام:
Motorola Edge (2025)
يعد Motorola Edge (2025) الهاتف الأكثر تطوراً في هذه القائمة، ويبدأ سعره من 399.99 دولار في الولايات المتحدة.
ويأتي الهاتف بشاشة pOLED منحنية قياس 6.7 بوصة، بدقة 2712 × 1220 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 4500 شمعة.
ويعمل الهاتف بمعالج mediatek Dimensity 7400، إلى جانب 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت للتخزين، مع إمكانية زيادة السعة باستخدام بطاقة microSD.
وعلى مستوى التصوير، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل تعتمد مستشعر Sony LYT-700C مع تثبيت بصري للصورة OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل تدعم التصوير الماكرو، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميغابكسلات مع تقريب بصري 3x.
كما توجد كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K.
ويحصل الهاتف على بطارية بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 68 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.
كما يتمتع بتصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، إلى جانب معيار MIL-STD-810H وحماية Gorilla Glass 7i.
ويضم أيضاً مفتاحاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي للوصول إلى مجموعة من الأدوات، مثل تلخيص الإشعارات، وتفريغ الاجتماعات، وإنشاء الصور، والحصول على توصيات اعتماداً على محتوى الشاشة.
إذا كنت تريد هاتفاً بمواصفات قريبة من الفئة الرائدة دون دفع سعر مرتفع، فإن Motorola Edge يعد خياراً قوياً.
Moto G (2026)
إذا كانت الأولوية للسعر، فإن Moto G (2026) يقدم اتصال 5G ومواصفات جيدة مقابل أقل من 200 دولار، إذ يبلغ سعره 199.99 دولار.
ويأتي الهاتف بشاشة LCD قياس 6.7 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة.
ويعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 غيغابايت من التخزين الداخلي، مع إمكانية إضافة بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.
ويضم نظام التصوير الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل وأخرى ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.
ويقدم الهاتف أيضاً مكبرات صوت استيريو مع Dolby Atmos، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ودعم NFC وeSIM.
وتبلغ سعة البطارية 5200 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.
أما التصميم فيأتي بلمسة من الجلد النباتي، لكن مقاومة الماء والغبار تقتصر على معيار IP52، وهي حماية أقل من بعض الخيارات الأخرى في القائمة.
Moto G Power (2026)
بسعر 299.99 دولار، يقدم Moto G Power (2026) شاشة أكبر ودقة أعلى وذاكرة أكبر ومستوى متانة أفضل مقارنة بـ Moto G العادي.
ويضم شاشة LCD قياس 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة.
ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6300 مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 غيغابايت للتخزين.
وفي الخلف، توجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع تثبيت بصري OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسلات، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.
وتبلغ سعة البطارية 5200 مللي أمبير، مع شحن بقدرة 30 واط ومكبرات صوت استيريو ودعم Dolby Atmos ومنفذ سماعات 3.5 ملم.
لكن أبرز نقاط القوة تكمن في المتانة، إذ يحصل الهاتف على تصنيفي IP68 وIP69، إضافة إلى شهادة MIL-STD-810H، ما يجعله خياراً مناسباً لمن يحتاج إلى هاتف يتحمل ظروف الاستخدام القاسية.
Samsung Galaxy A37 5G
إذا كان الدعم البرمجي طويل الأمد على رأس أولوياتك، فقد يكون Galaxy A37 5G من أفضل الخيارات.
ويضم الهاتف شاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، ومكبرات صوت استيريو وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.
ويعمل بمعالج Exynos 1480، مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت للتخزين.
ويضم نظام التصوير كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع تثبيت بصري OIS، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسلات، وأخرى ماكرو بدقة 5 ميغابكسلات.
كما يحصل المستخدم على مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي، من بينها Object Eraser وCircle to Search وAI Select وجيميناي، إلى جانب تحسينات على مساعد بيكسبي.
وتبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 45 واط.
وتتعهد "سامسونغ" بتوفير ما يصل إلى 6 ترقيات لنظام أندرويد وOne UI، إلى جانب 6 سنوات من التحديثات الأمنية.
ويبدأ سعر Galaxy A37 5G من نحو 380 دولاراً في الولايات المتحدة.
Samsung Galaxy A27 5G
أما Galaxy A27 5G فيقدم عدداً كبيراً من مزايا "سامسونغ" بسعر أقل، إذ يبدأ سعره من 349.99 دولار.
ويأتي بشاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Snapdragon 6 Gen 3، مع ما يصل إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من التخزين القابل للتوسعة.
ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مع OIS، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميغابكسلات وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.
وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، يدعم الهاتف ميزات مثل Circle to Search وObject Eraser، بالإضافة إلى تفريغ التسجيلات الصوتية وجيميناي وPerplexity وأدوات التحكم بالمحادثة عبر بيكسبي.
ويحصل الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 25 واط.
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