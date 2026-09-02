خلل مفاجئ في "مايكروسوفت ديفندر"

وأقرت الشركة بالمشكلة، التي تحمل "MO1465962"، موضحة أن المستخدمين المتأثرين قد يشاهدون رسالة تحذيرية عند محاولة فتح الروابط المحظورة، تفيد بأن "فتح هذا الموقع الإلكتروني قد لا يكون آمنًا".خلل في تصنيف روابط البحثأوضحت " " أن المشكلة ناتجة عن خطأ في آلية التصنيف الأمني، ما يؤدي إلى اعتبار عناوين الإنترنت الخاصة بنتائج البحث على "غوغل" ضارة، رغم كونها سليمة.وبحسب تنبيه الخدمة، فإن نسخ الرابط ولصقه مباشرة في متصفح الإنترنت لن يؤدي إلى تجاوز التحذير، إذ يستمر النظام في تصنيف الرابط باعتباره غير آمن.كما حذرت الشركة مسؤولي تكنولوجيا المعلومات من إمكانية ظهور تنبيهات مرتبطة بهذا الخلل داخل خدمة "مايكروسوفت سينتينل" الخاصة بإدارة المعلومات والأحداث الأمنية، إلى جانب بوابة "مايكروسوفت ديفندر".وقالت "مايكروسوفت" إن ميزة "الروابط الآمنة" ضمن "ديفندر لأوفيس 365" قد تمنع فتح روابط البحث على "غوغل" بعد تصنيفها بشكل خاطئ على أنها ضارة، مضيفة أن مسؤولي الأنظمة قد يتلقون تنبيهات وحوادث أمنية مرتبطة بعمليات الاكتشاف هذه."مايكروسوفت" تعمل على إصلاح الخللأكدت الشركة أن تحقيقاتها أظهرت أن "تصنيفًا أمنيًا غير دقيق" تسبب في التعرف على عناوين الإنترنت الخاصة ببحث "غوغل" باعتبارها ضارة، وهو ما أدى إلى حظر الوصول إليها من خلال ميزة "الروابط الآمنة".وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها تعمل على تصحيح هذا التصنيف الخاطئ من أجل إنهاء تأثير المشكلة على المستخدمين.وتعمل ميزة "الروابط الآمنة" على حماية المؤسسات من الروابط الخبيثة التي قد تُستخدم في هجمات التصيد الإلكتروني وغيرها من الهجمات، وذلك من خلال إعادة كتابة الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني أثناء انتقالها عبر النظام، ثم التحقق من أمانها عند محاولة فتحها.وتوفر الميزة فحصًا للروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني و"تيمز" وتطبيقات "أوفيس 365"، وذلك للمؤسسات التي تمتلك ترخيص "ديفندر أوفيس 365".ما نطاق تأثير المشكلة؟لم تكشف "مايكروسوفت" حتى الآن عن المناطق الجغرافية المتأثرة بالخلل أو عدد العملاء الذين واجهوه، لكنها صنفت الحادث باعتباره "استشارة"، وهو تصنيف يُستخدم عادةً للمشكلات التي يكون نطاق تأثيرها محدودًا نسبيًا.ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الشركة مشكلات تتعلق بالتصنيف الخاطئ للرسائل والروابط، إذ شهدت خدمات "مايكروسوفت" خلال السنوات الماضية حالات مشابهة أدت إلى اعتبار محتوى سليم ضارًا أو وضعه في العزل الأمني.