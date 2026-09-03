الصحة العالمية تضيف 7 عوامل خطر جديدة للإصابة بالخرف

وتشمل عوامل الخطر التي كانت المنظمة قد حددتها سابقا: النشاط المعرفي، النشاط الاجتماعي، الخمول البدني، الإفراط في تناول الكحول، التدخين، النظام الغذائي غير الصحي، السمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، خلل الدهون (ارتفاع مستويات الدهون في الدم)، فقدان السمع، والاكتئاب.أما عوامل الخطر الجديدة التي أضافتها في تحديثها الجديد استنادا إلى أحدث الأدلة والتطورات في مجال تقليل مخاطر الخرف، فتشمل:1. السكتة الدماغية – حيث تؤثر أمراض القلب والأوعية الدموية على صحة الدماغ وترتبط بارتفاع خطر الخرف.2. إصابة الدماغ الرضحية (TBI) – إصابات الرأس الخفيفة يمكن أن تدمر حياة الأشخاص وتؤدي إلى مشاكل في المزاج والاكتئاب والقلق.3. ضعف البصر – جزء كبير من الدماغ مخصص للرؤية، لذا فإن ضعف البصر يضع ضغطا إضافيا على الدماغ وقد يرتبط بالتدهور المعرفي.4. اضطرابات النوم – النوم يدعم عمليات تنظيف الدماغ من الفضلات، وأن اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس يمكن أن تسبب تغيرات في الدماغ تشبه علامات مرض ألزهايمر.5. (HIV) – يمكن أن يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية غير المعالج على الجهاز العصبي المركزي ويرتبط بضعف إدراكي مرتبط بالفيروس.6. تلوث الهواء – أوصت المنظمة بتقليل التعرض لتلوث الهواء الداخلي والخارجي، خاصة الجسيمات الدقيقة، حيث ربطت الأبحاث التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء بارتفاع خطر التدهور المعرفي والخرف.7. العلاج الهرموني لانقطاع الطمث (MHT) – لا توصي المنظمة باستخدام العلاج الهرموني لانقطاع الطمث للوقاية من الخرف لدى النساء فوق 65 عاما، وتشير إلى عدم وجود أدلة كافية لتحديد تأثيره على خطر الخرف لدى النساء الأصغر سنا.