إحصائية صادمة بعدد الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي عبر التقنيات الحديثة

وذكرت في تقريرها أن "نحو 60 بالمئة من الحالات وقعت عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما وقعت 14 بالمئة منها داخل الألعاب عبر الإنترنت"، مشيرة إلى أن "أشخاصاً يعرفهم الأطفال مسبقاً تورطوا في 57 بالمئة من الحالات".وأضافت أن "أكثر من 40 بالمئة من الحالات لا يُفصح عنها، فيما تقل نسبة الحالات التي تصل إلى السلطات المختصة عن 1 بالمئة".وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف أن "هذه النتائج تتطلب تحركاً عاجلاً من الحكومات وشركات التكنولوجيا لتعزيز حماية الأطفال وجعل المنصات الرقمية أكثر أماناً".