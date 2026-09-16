تشابه مرعب بين "وادي الذئاب" ووقائع حقيقية يجر كتّاب المسلسل للتحقيق

ولم يكن متوقعاً أن تعود دراما تلفزيونية عرضت قبل عقد ونصف إلى طاولة ، غير أن إعادة فتح التحقيق في 26 2026 بقرار قضائي، وشكيل فريق خاص لفحص ظروف وفاة ، دفع المحققين للتدقيق في تفاصيل دقيقة، شملت فتح القبر وأخذ عينات من العظام والتربة للفحص الجنائي، إلى جانب مراجعة تسجيلات السجن والوثائق الطبية، بحسب ما أورده موقع " ".ويتمحور اهتمام التحقيق حول تطابق ملحوظ في الأسماء وتتابع الأحداث؛ إذ تضمنت حلقات المسلسل شخصية تحمل اسماً قريباً (كاشيف أوغلو)، وتوفيت درامياً بطريقة تشابه واقعة وفاة الضابط الحقيقي، لتكشف الأحداث لاحقاً تعرض الشخصية للقتل عبر حقن الهواء في الذراع، بعد أيام قليلة من الإيحاء بأن موتها طبيعي داخل الزنزانة.على خلفية هذه المعطيات، استدعت النيابة العامة في 2026 كتّاب العمل؛ رجي شاشماز، وبهادير أوزدنر، وجونيت أيسان، للإدلاء بأقوالهم بصفتهم شهوداً لديهم معلومات لا متهمين.وفي إفادته التي استغرقت نحو ساعتين، نفى شاشماز وجود أي صلة بين الشخصية الدرامية وأي شخص حقيقي، مبدياً أن المسلسل يعتمد على المصادر المفتوحة وتحويل قضايا المجتمع إلى دراما، ومؤكداً أن وفاة الشخصية لا علاقة لها بالواقع ولا يمكن التنبؤ بوفيات حقيقية مسبقاً.