"أنجح فنان في التاريخ".. صورة نادرة للفنان عادل إمام مع ابنه محمد

ونشر إمام الصورة مساء الثلاثاء عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث ظهر إلى جانب والده خلال سنوات الطفولة، وكتب معلقاً: "أحلى حاجة حصلت في التاريخ.. أبويا حبيبي"، في تعبير واضح عن حبه واعتزازه بالزعيم.فيما حظيت الصورة بتفاعل كبير من الجمهور، إذ أعرب كثيرون عن اشتياقهم لعادل إمام بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية، بينما أشاد آخرون باللفتة التي قدمها نجله ومشاركته هذه اللحظة العائلية الخاصة مع جمهوره.ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها عن فخره بوالده، إذ سبق أن احتفل في مايو (أيار) الماضي بعيد ميلاد الزعيم السادس والثمانين، الذي يوافق 17 مايو من كل عام، من خلال نشر مقطع فيديو أُعد باستخدام تقنيات عبر حسابه على "إنستغرام".كما أرفق الفيديو بتعليق مقتضب وصف فيه والده بأنه "أنجح فنان في التاريخ"، وهو ما عكس استمرار تقديره لمسيرته الفنية الطويلة.يأتي ذلك في وقت يواصل فيه ابتعاده عن الأعمال الفنية، إذ يعود آخر ظهور له على الشاشة إلى مسلسل " " الذي عُرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته عدد من النجوم، بينما تولى تأليفه وإخراجه .ويعد عادل إمام أحد أبرز رموز الفن العربي، إذ وُلد في 17 مايو 1940، وبدأ بأدوار صغيرة في المسرح والسينما قبل أن يتحول إلى واحد من أكثر الفنانين تأثيراً وشهرة في العالم العربي، مقدماً شخصيات جسدت هموم المواطن البسيط وأحلامه عبر مزيج من الكوميديا والدراما.وتضم مسيرته مجموعة من أبرز الأعمال المسرحية، بينها "شاهد ما شفش حاجة" و"الواد سيد الشغال" و"الزعيم"، إلى جانب أفلام مثل " " و" " و"طيور الظلام" و"عريس من جهة أمنية" و"التجربة الدنماركية".كما حقق نجاحاً لافتاً في الدراما من خلال أعمال مثل "دموع في عيون وقحة" و" " و"صاحب السعادة" و"عوالم خفية" و"فلانتينو".ورغم ابتعاده عن الشاشة في السنوات الأخيرة، لا يزال الزعيم حاضراً بقوة في الذاكرة الثقافية العربية، حيث تتردد مشاهده وعباراته الشهيرة على نطاق واسع، ما يؤكد مكانته الاستثنائية لدى أجيال من الجمهور.