"أنجح فنان في التاريخ".. صورة نادرة للفنان عادل إمام مع ابنه محمد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وضع اللابتوب على جسمك قد يكلفك صحتك!
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576205-639251463038108581.webp
"أنجح فنان في التاريخ".. صورة نادرة للفنان عادل إمام مع ابنه محمد
فن وثقافة
2026-09-16 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العربية
219 شوهد
السومرية نيوز
– فن وثقافة
شارك الفنان المصري
محمد إمام
متابعيه صورة نادرة من طفولته تجمعه بوالده الفنان الكبير
عادل إمام
، مرفقاً إياها برسالة عاطفية لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر إمام الصورة مساء الثلاثاء عبر حسابه على "إنستغرام"، حيث ظهر إلى جانب والده خلال سنوات الطفولة، وكتب معلقاً: "أحلى حاجة حصلت في التاريخ.. أبويا حبيبي"، في تعبير واضح عن حبه واعتزازه بالزعيم.
فيما حظيت الصورة بتفاعل كبير من الجمهور، إذ أعرب كثيرون عن اشتياقهم لعادل إمام بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية، بينما أشاد آخرون باللفتة التي قدمها نجله ومشاركته هذه اللحظة العائلية الخاصة مع جمهوره.
"أنجح فنان في التاريخ"
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها
محمد إمام
عن فخره بوالده، إذ سبق أن احتفل في مايو (أيار) الماضي بعيد ميلاد الزعيم السادس والثمانين، الذي يوافق 17 مايو من كل عام، من خلال نشر مقطع فيديو أُعد باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
عبر حسابه على "إنستغرام".
كما أرفق الفيديو بتعليق مقتضب وصف فيه والده بأنه "أنجح فنان في التاريخ"، وهو ما عكس استمرار تقديره لمسيرته الفنية الطويلة.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه
عادل إمام
ابتعاده عن الأعمال الفنية، إذ يعود آخر ظهور له على الشاشة إلى مسلسل "
فلانتينو
" الذي عُرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته عدد من النجوم، بينما تولى تأليفه
أيمن بهجت قمر
وإخراجه
رامي إمام
.
مسيرة حافلة بالنجاحات
ويعد عادل إمام أحد أبرز رموز الفن العربي، إذ وُلد في 17 مايو 1940، وبدأ
مشواره
بأدوار صغيرة في المسرح والسينما قبل أن يتحول إلى واحد من أكثر الفنانين تأثيراً وشهرة في العالم العربي، مقدماً شخصيات جسدت هموم المواطن البسيط وأحلامه عبر مزيج من الكوميديا والدراما.
وتضم مسيرته مجموعة من أبرز الأعمال المسرحية، بينها "شاهد ما شفش حاجة" و"الواد سيد الشغال" و"الزعيم"، إلى جانب أفلام
شهيرة
مثل "
الإرهاب والكباب
" و"
اللعب مع الكبار
" و"طيور الظلام" و"عريس من جهة أمنية" و"التجربة الدنماركية".
كما حقق نجاحاً لافتاً في الدراما
التلفزيونية
من خلال أعمال مثل "دموع في عيون وقحة" و"
فرقة ناجي عطا الله
" و"صاحب السعادة" و"عوالم خفية" و"فلانتينو".
ورغم ابتعاده عن الشاشة في السنوات الأخيرة، لا يزال الزعيم حاضراً بقوة في الذاكرة الثقافية العربية، حيث تتردد مشاهده وعباراته الشهيرة على نطاق واسع، ما يؤكد مكانته الاستثنائية لدى أجيال من الجمهور.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الفنان المصري محمد رمضان يعلن استعداده للغناء مجانا في فلسطين
06:37 | 2026-09-15
مهرجان الفضائيات العربية: رحمة رياض تحصد جائزة "أفضل فنانة عربية"
06:06 | 2026-09-10
وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض
10:01 | 2026-08-17
مصر والأرجنتين.. عادل أمام يوجه رسالة "طريفة" لميسي: "وصل يا باشا"! (فيديو)
08:16 | 2026-07-04
"أنجح فنان في التاريخ"
صورة نادرة للفنان عادل إمام مع ابنه محمد
فرقة ناجي عطا الله
الذكاء الاصطناعي
الإرهاب والكباب
اللعب مع الكبار
أيمن بهجت قمر
ناجي عطا الله
السومرية نيوز
محمد السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل القفز.. أسعار الصرف تسجل مستويات مرتفعة جديدة عند الإغلاق
دوليات
35.32%
09:36 | 2026-09-15
الدولار يواصل القفز.. أسعار الصرف تسجل مستويات مرتفعة جديدة عند الإغلاق
09:36 | 2026-09-15
التقاعد تطلق رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين
محليات
26.68%
10:08 | 2026-09-14
التقاعد تطلق رابطاً إلكترونياً لتحديث بيانات المتقاعدين والمستفيدين
10:08 | 2026-09-14
التربية تقرر تاجيل بدء العام الدراسي الجديد
محليات
23.17%
04:20 | 2026-09-15
التربية تقرر تاجيل بدء العام الدراسي الجديد
04:20 | 2026-09-15
توجيه حكومي يخص الشتاء في العراق
محليات
14.84%
10:31 | 2026-09-14
توجيه حكومي يخص الشتاء في العراق
10:31 | 2026-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
ناس وناس
بغداد شارع الجمهورية - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-16
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
عشرين
ايلول القلق.. يد على الزناد وعين على العقوبات! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
Live Talk
دور المرأة في صناعة مجتمع أكثر وعياً - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
اخترنا لك
وضع اللابتوب على جسمك قد يكلفك صحتك!
07:57 | 2026-09-16
وضع اللابتوب على جسمك قد يكلفك صحتك!
07:57 | 2026-09-16
تشابه مرعب بين "وادي الذئاب" ووقائع حقيقية يجر كتّاب المسلسل للتحقيق
04:55 | 2026-09-16
زحل مقابل الشمس.. تشرين الاول غني بظواهر فلكية
03:22 | 2026-09-16
تعب بلا سبب واضح؟ راجع هذه العادات اليومية الـ5
02:47 | 2026-09-16
8 عادات يومية لدعم صحة الأيض واستقرار سكر الدم
01:20 | 2026-09-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.