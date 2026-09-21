توقيف نجمة مسلسل "الطائر الرفراف"

وقالت القناة في تقرير لها:"تم احتجاز عفراء ساراتش في المطار في إطار تحقيق تجريه بشأن قضية مخدرات تورطت فيها شخصيات بارزة".وفي ايلول، فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقين منفصلين في مزاعم تعاطي وتوزيع مواد مخدرة ومنشطة. وفي القضية الأولى، صدرت أوامر اعتقال بحق 18 شخصا بتاريخ 18 هذا الشهر.وفي إطار التحقيق الثاني، الذي تجريه أيضا نيابة كوي، صدرت أوامر احتجاز بحق ستة أشخاص آخرين. ووفقا لوسائل إعلام تركية، تشمل القضية شبهات تعاطي وتوفيرها، والوساطة في الدعارة، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية.وكانت ساراتش أوغلو قد أوضحت، بعد ورود اسمها في التحقيق، بأنها كانت موجودة خارج بسبب رحلة عمل جرى التخطيط لها مسبقا، مؤكدة أنها ستعود إلى البلاد في أقرب للإدلاء بشهادتها، وعند عودتها تم توقيفها في المطار تبعا لوسائل إعلام تركية.