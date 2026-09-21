نيشان أمام حكم جديد.. تغريمه 50 ألف درهم لصالح ياسمين عز

وتعود تفاصيل القضية إلى ايلول 2023، عندما كان من المقرر أن يشارك نيشان وياسمين عز في جلسة ضمن فعاليات المنتدى ، قبل أن يتولى الإعلامي إدارة الجلسة بمفرده عقب تأخر عز عن الحضور، ويدلي بتصريحات اعتبرتها مسيئة بحقهـا، لتتطور الواقعة لاحقاً إلى نزاع قضائي.وكانت في دبي قد أيدت، في اذار 2025، حكماً بإدانة نيشان وتغريمه 10 آلاف درهم، ليصبح الحكم نهائياً في ذلك المسار.كما شهدت القضية مساراً قضائياً في ، إذ قضت في القاهرة، في نيسان 2025، بحبس نيشان شهراً مع كفالة 5 آلاف جنيه مع وقف التنفيذ مؤقتاً، وإلزامه بدفع 50 ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً، فيما تقدم دفاعه باستئناف على الحكم.