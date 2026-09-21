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رحيل وزير الدفاع في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"
فن وثقافة
2026-09-21 | 12:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
237 شوهد
رحل الفنان والكاتب والسيناريست السوري ماهر دروبي، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات جمع خلالها بين التمثيل والكتابة المسرحية والدرامية والسينمائية، ليترك خلفه أعمالًا متنوعة في المشهد الفني السوري.
وعُرف ماهر دروبي لدى الجمهور العربي بشكل واسع من خلال مشاركته في مسلسل ابتسم أيها الجنرال الذي عرض عام 2023، حيث جسد شخصية
وزير الدفاع
، في أحد أبرز أدواره
التلفزيونية
خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت منصة نيو ميديا
سوريا
خبر وفاة الفنان السوري، مشيرة إلى رحيله بعد رحلة فنية قدم خلالها تجارب متعددة بين المسرح والتلفزيون والسينما، سواء كممثل أو كاتب وسيناريست.
ماهر دروبي كاتب وسيناريست وممثل سوري من مواليد مدينة حلب، درس الحقوق قبل أن يتجه إلى المجال الفني، حيث بدأ رحلته في الكتابة المسرحية والدرامية، ثم شارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية.
وقدم دروبي مجموعة من النصوص المسرحية التي عكست اهتمامه بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، من بينها الدراويش يبحثون عن الحقيقة والملك هو الملك وأيديولوجيا الأخطاء وأبو زيد
الهلالي
وسكان الكهف والعائلة توت".
حقق ماهر دروبي حضورًا لافتًا لدى الجمهور العربي من خلال مسلسل «ابتسم أيها الجنرال، الذي شارك فيه بدور وزير الدفاع ضمن أحداث العمل الذي تناول صراع السلطة داخل عائلة حاكمة في دولة عربية متخيلة.
وأثار المسلسل اهتمامًا واسعًا عند عرضه عام 2023، بعدما رأى بعض المتابعين والنقاد وجود تشابهات بين بعض تفاصيله وشخصياته وبين وقائع سياسية مرتبطة بتاريخ سوريا، بينما أكد صناع العمل أن الأحداث والشخصيات خيالية.
وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين السوريين، بينهم
مكسيم خليل
وعبد
الحكيم
قطيفان وريم علي ومازن الناطور، والعمل من تأليف
سامر رضوان
وإخراج عروة محمد.
ترك ماهر دروبي بصمته في مجال الكتابة من خلال مسلسل المنعطف، الذي تولى كتابة قصته وسيناريوه وحواره، وعُرض عام 2011، وتناول عددًا من القضايا الاجتماعية في مدينة حلب.
كما خاض تجربة الكتابة السينمائية من خلال فيلم تراب الغرباء، إلى جانب مشاركته ممثلًا في عدد من الأعمال التلفزيونية، منها البحث عن
صلاح الدين
وعذراء الجبل وباب
المقام
وفتافيت والمنعطف
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