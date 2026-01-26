الصفحة الرئيسية
نقل طائرات أمريكية من ألمانيا إلى الشرق الأوسط
المزيد
أقوى السيارات الرياضية المنتظرة في 2026: أداء يغيّر قواعد اللعبة
عالم السيارات
2026-01-26 | 05:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
97 شوهد
يعد عام 2026 بوابة لعصر جديد في عالم السيارات الرياضية، حيث يلتقي التراث مع تقنيات المستقبل. ليست مجرد سيارات جديدة، بل أجيال كاملة تُعيد تعريف الأداء، القوة، والتجربة خلف المقود. من محركات هجينة خارقة إلى سوبركار تقليدية مطوّرة. هذه السيارات هي ما ينتظره عشاق السرعة حول العالم.
أبرز السيارات الرياضية التي تستحق المتابعة لعام 2026
- بورشه 911 توربو اس
تعد هذه المركبة أقوى 911 على الإطلاق مع قوة تصل إلى 701 حصان من نظام هجين وتحديثات كهربائية. كما يمكنها بلوغ تسارع من 0 إلى 100 كلم/س في حوالي 2.4 ثانية، وسرعة قصوى تصل الى 322 كلم/س، اضافة الى كونها أسرع بوقت كبير على نوربورغرينغ مقارنة بالإصدارات السابقة، ما يجعلها من أقوى 911 في التاريخ.
-
فيراري
أمالفي
يمثل بديل فيراري
روما
طراز جران توريسمو جديد من فيراري، وقد نال محرك V8 توربو 3.9 لتر مع أداء أعلى من سلفه. ومن خلاله يستمر إرث فيراري في الجمع بين الفخامة والأداء العالي، مع توقعات باستجابة ديناميكية ممتازة.
- هيونداي N Vision 74
تقدم هذه المركبة أداءً هجيناً مدهشاً مع مزيج فريد من
الطاقة الكهربائية
وخلايا الهيدروجين في سيارة رياضية مستوحاة من تسعينيات التصميم الكلاسيكي. كما تنفرد بإنتاج محدود جداً يتمثل بنحو 200 وحدة فقط، ما يجعلها من أكثر السيارات تميزاً للعام 2026.
- زينفو اورورا
تشكل هذه القوة الخارقة من
الدنمارك
واحدة من أقوى سيارات الإنتاج المتوقع، بمحرك V12 توربو رباعي ومحركات كهربائية لتبلغ القدرة الإجمالية نحو1850 حصان. وسيكون الإنتاج محدود جداً بمئة وحدة فقط في العام 2026، ما يجعلها قطعة فريدة لعشّاق الأداء.
- نماذج
هوندا
سيفيك تايب ار HRC وبريلود
تمثل هذه النماذج عودة أيقونات الأداء من هوندا التي تستعد للكشف عن نسخ أكثر قوة وتركيزاً على المتعة في القيادة، مع أنظمة مثل S+ Shift لتحكم رياضي أكثر تطورًا.
لماذا يعتبر 2026 عاماً مفصلياً لعشاق الأداء الحقيقي؟
في العام 2026، ولأول مرة، نرى سيارات تجمع بين الأنظمة الهجينة المتقدمة والذكاء الإلكتروني دون أن تتخلى عن روح السيارات الرياضية الأصيلة المتمثلة بالصوت، التسارع، والتواصل الحقيقي مع السائق. إنها ليست تسوية، بل قفزة نوعية في معنى الأداء.
كذلك تجدر الاشارة الى أن الكثير من سيارات 2026 لن تُنتج بالألوف، بل بالمئات. وهذا يعني شيئًا واحداً وهو من يشتري اليوم، قد يمتلك سيارة نادرة تزداد قيمتها غداً، تمامًا كما حدث مع أيقونات الماضي. اضافة الى ذلك، ومن لحظة الضغط على دواسة الوقود، إلى طريقة دخول المنعطفات، إلى إحساس السيطرة الكاملة، الأداء يُقاس بما تشعر به خلف المقود، لا بما يُكتب في كتيّب الأرقام.
في النهاية، يمكننا القول بأن الأداء ليس مجرد قوة، بل ثورة تقنية وتاريخية في عالم السيارات الرياضية. من فيراري وأسطورة 911 الأكثر قوة إلى المشاريع الهجينة المتطورة من هيونداي وزينفو، كلها تمثل مستقبلاً لا يُستهان به لمحبي السرعة والقوة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
عراق متعدد الأسواق: أربيل والبصرة والسليمانية تغيّر قواعد اللعبة
03:10 | 2026-01-02
صفقة عراقية أميركية متوقعة قد تغيّر قواعد اللعبة
00:58 | 2025-12-13
جوجل تغير قواعد اللعبة.. تسريع جدول الإصدارات عبر آندرويد 16
09:16 | 2025-12-04
منع دخول التالفة وغير الآمنة.. قواعد جديدة لاستيراد السيارات في العراق
06:04 | 2025-12-12
فيراري
هيونداي
هوندا
زينفو
السومرية
الطاقة الكهربائية
الدنمارك
الرياض
أصيلة
مشاري
توريس
روما
حروب السيارات الكهربائية 2026: أفضل السيارات الكهربائية قيمةً تحت الـ 50 ألف دولار
03:00 | 2026-01-24
نهاية الأساطير: سيارات أيقونية ودّعت خطوط الإنتاج في 2025.. هل تتحول إلى كنوز مستقبلية؟
03:00 | 2026-01-22
GR GT: عندما تحلم تويوتا بسيارة سباق للشارع
05:41 | 2026-01-20
هيونداي ايونيك 9: وعود كبيرة.. فهل تصمد أمام الواقع؟
03:00 | 2026-01-18
تويوتا اوربان كروزر: SUV كهربائية جديدة.. لكن أين الابتكار يا تويوتا؟
03:00 | 2026-01-16
"تسلا".. المال مقابل القيادة الذاتية الكاملة
13:20 | 2026-01-14
