أسواق العراق: مملكة الـSUV والبيك-أب!
عالم السيارات
2026-02-14 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
419 شوهد
يشهد السوق العراقي منذ سنوات تحوّلًا واضحًا في أنماط الطلب على السيارات، حيث تهيمن فئتان بشكل شبه مطلق: سيارات الدفع
الرباعي
الكبيرة (SUV) والمركبات التجارية الخفيفة (LCVs).
هذا التحول لا يمكن فهمه بمعزل عن الواقع الجغرافي، والبنية التحتية، والظروف الاقتصادية والأمنية التي شكّلت ذوق المستهلك العراقي وأولوياته.
هيمنة الـSUV: خيار عملي أم إفراط استهلاكي؟
تُعد سيارات الـSUV الكبيرة اليوم الفئة الأكثر انتشارًا بين سيارات الركاب في
العراق
. والسبب
الظاهري
واضح: طرق غير مكتملة، شوارع متضررة، مطبات عشوائية، مناطق ريفية وصحراوية، وحاجة مستمرة لسيارة تتحمل الاستخدام القاسي. الارتفاع عن الأرض، نظام الدفع
الرباعي
، والمساحة الداخلية الواسعة تجعل هذه السيارات تبدو الخيار المنطقي.
لكن هذه الهيمنة تخفي جانبًا أقل عقلانية، فجزء كبير من الطلب تحكمه اعتبارات اجتماعية وصورية أكثر من كونه مبنيًا على حاجة حقيقية. في مدن مثل
بغداد
وأربيل والبصرة، أصبحت الـSUV رمزًا للوجاهة والقوة، حتى لو استُخدمت في تنقلات حضرية قصيرة لا تتطلب قدراتها الفعلية. أما النتيجة فهي استهلاك وقود مرتفع، تكاليف صيانة أعلى، وازدحام مروري أكثر حدة بسبب الأحجام الكبيرة.
إضافة إلى ذلك، يعاني السوق من ضعف التنوع الحقيقي في الفئات المتوسطة والصغيرة ذات المواصفات الملائمة للطرق العراقية. كما يفضل كثير من الوكلاء استيراد الـSUV لأنها الأعلى ربحية، ما يعمّق الاختلال في هيكل السوق ويقصي خيارات أكثر كفاءة اقتصاديًا.
المركبات التجارية الخفيفة: عمود فقري لإعادة البناء
في المقابل، يستند الطلب على المركبات التجارية الخفيفة، خاصة شاحنات البيك-أب، إلى منطق اقتصادي صلب. كما جعلت مشاريع إعادة الإعمار، توسّع التجارة الداخلية، نمو
خدمات التوصيل
، وازدهار ما يُعرف بالـ"Last-mile logistics"، هذه الفئة ضرورة يومية وليست مجرد خيار.
كذلك أصبحت نماذج مثل
تويوتا
هايلكس وكيا فرونتيير أدوات عمل أكثر من كونها سيارات، تُستخدم في نقل مواد البناء، المعدات، البضائع الصغيرة، وحتى في الأعمال الزراعية. كما ساهمت مرونتها، قدرتها على التحمل، وسهولة إصلاحها في تحويلها الى العملة الصعبة في سوق يعاني من محدودية مراكز الصيانة المتخصصة ونقص قطع الغيار لبعض العلامات الحديثة.
ومع ذلك، لا يخلو هذا القطاع من مشاكل، بحيث خلق الاعتماد المفرط على عدد محدود من الطرازات نوعًا من الاحتكار غير المعلن، ورفع الأسعار بشكل لا يعكس دائمًا القيمة الحقيقية. كما أن غياب معايير صارمة للانبعاثات والسلامة يجعل جزءًا من الأسطول التجاري يعمل بتكنولوجيا قديمة، ملوِّثة وخطرة على الطرقات.
بين الضرورة والمظاهر
يمكن القول إن هيمنة الـSUV وانتشار الـLCVs في العراق ليست ظاهرة عشوائية، بل انعكاس مباشر لواقع صعب ومتطلبات عملية. لكنها تكشف في الوقت نفسه عن سوق غير متوازن، تحكمه الضرورة أحيانًا والمظاهر الاجتماعية أحيانًا أخرى، ويعاني من ضعف التخطيط طويل المدى.
من دون تطوير البنية التحتية، وتنويع العروض، وفرض معايير فنية وبيئية أوضح، سيبقى المستهلك العراقي محصورًا بين خيارين: سيارة ضخمة للاستخدام اليومي، أو شاحنة صغيرة للعمل الشاق، وما بينهما فراغ كبير لم يُملأ بعد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
23:30 | 2025-12-15
