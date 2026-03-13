الجيل الذي لا يشتري سيارة بل يشتري هوية

لفت نظري في الآونة الأخيرة حماسة لكل ما له صلة بعالم السيارات، إن على المستوى الرياضي او حتى على مستوى انتاج السيارات.

بالنسبة للشاب العراقي اليوم، انسَ فكرة أن يبحث فقط عن "سيارة تمشيه". فالجيل الجديد (من عمر 22 إلى 35 سنة) لا يتعامل مع السيارة كوسيلة نقل، بل كامتداد لشخصيته الرقمية. في سوق يقدّر بأكثر من 250 ألف سيارة سنويًا بين جديد ومستورد، نسبة ملحوظة من المشترين الجدد هم من الشباب العاملين في القطاع الخاص، رواد الأعمال، أو موظفي الشركات الدولية. السؤال لم يعد: كم حصانًا تحت الغطاء؟ بل: ماذا تقول هذه السيارة عني؟

1- الشاشة أهم من المحرك… أحيانًا

بحسب مراقبة السوق ومعارض وأربيل، أول سؤال يطرحه الشاب غالبًا: "كم إنش الشاشة؟ وهل تدعم Apple CarPlay/Android Auto؟ لعل ذلك ايضاً لسان حال مختلف الشباب في جميع انحاء العالم. شاشة بقياس 10–14 إنش أصبحت معيارًا نفسيًا. السيارة التي لا تقدم واجهة رقمية متطورة تُعتبر قديمة حتى لو كانت أقوى ميكانيكيًا. التكنولوجيا لم تعد ميزة إضافية، بل شرط دخول.

2- الشكل الرياضي يبيع… حتى بدون أداء رياضي

حزم الـBlack Edition، الجنوط الكبيرة 18–19 إنش، العادم المزدوج، والإضاءة LED العدوانية تُحدث فرقًا في قرار الشراء أكثر من أرقام التسارع.

المفارقة؟ 70% من هذه السيارات تُستخدم داخل المدن المزدحمة بسرعة متوسطة لا تتجاوز 40 كلم/س. الأداء مهم نظريًا، لكن الصورة أهم عمليًا.

3- الاقتصاد في الوقود عاد إلى الواجهة

مع تقلبات الأسعار وتفاوت جودة البنزين، أصبح استهلاك 7–9 لتر/100 كلم نقطة بيع قوية. كثير من الشباب يحسب تكلفة سنة كاملة قبل الشراء، خاصة من يعتمد على راتب ثابت بين 1–2 مليون دينار شهريًا. السيارة التي تأكل بنزين لم تعد جذابة لنسبة كبيرة من مهما كان شكلها.

4- التمويل… مفتاح الدخول الحقيقي

تعتمد نسبة متزايدة من المشترين الشباب على تمويل المصرف أو التقسيط المباشر من المعارض. من الطبيعي القول أن دفعة أولى بين 20–30% وقسط شهري بين 400–700 دولار هو النطاق الأكثر تداولًا. القرار هنا بقدر ما هو عاطفي. السيارة المقبولة هي التي تدخل ضمن المعادلة الشهرية دون خنق السيولة.

5- العلامة لم تعد مقدسة

ما زالت قوية في الثقة وإعادة البيع، لكن الجيل الجديد أقل ارتباطًا بالاسم وأكثر انفتاحًا على الصيني والكوري إذا كانت المواصفات مغرية. كذلك أصبحت القيمة مقابل السعر أقوى من الولاء التاريخي.

الشاب يسأل: ماذا أحصل مقابل كل دولار؟ لا من صنعها فقط.



6- إعادة البيع… الهاجس الصامت

حتى من يشتري لأول مرة، يفكر بالبيع بعد 2–3 سنوات. السيارات التي تخسر أقل من 20–25% من قيمتها خلال أول سنتين تحظى بأولوية. السوق العراقي سريع التبدل، والشباب يتعامل مع السيارة كأصل قابل للتدوير، لا كملكية طويلة الأمد.



في النهاية، أشير الى أن الجيل الجديد في لا يبحث عن سيارة مثالية، بل عن توازن ذكي بين الصورة، التكنولوجيا، الكلفة الشهرية، وقابلية إعادة البيع. من يفهم هذه المعادلة يمكنه الفوز بالسوق. ومن يبيع فقط اسمًا كبيرًا دون محتوى رقمي واقتصادي حقيقي، سيخسر هذا الجيل بسرعة. هذه ليست موجة عابرة، بل إعادة تعريف كاملة لمعنى امتلاك السيارة في العراق.