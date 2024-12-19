النقد الدولي يكشف موقفه من مساعدة سوريا في إعادة الإعمار

وذكرت في مؤتمر صحفي دوري -بحسب "رويترز"- أن الصندوق لم يجر أي اتصال حقيقي مع السلطات السورية منذ مشاورات اقتصادية في عام 2009.وأضافت "من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".