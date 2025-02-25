السوداني يرعى توقيع اتفاق تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى اليوم الثلاثاء في بغداد، توقيع اتفاق تأهيل وتطوير حقول الأربعة، بين شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط، وشركة بريتش بتروليوم/BP البريطانية".وأضاف: "ويأتي هذا التوقيع بعد الاتفاق مع الشركة المعنية بشأن القضايا الفنية والشروط التعاقدية، بضمنها الموديل الاقتصادي للمشروع، استناداً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في لندن خلال الزيارة الأخيرة للسيد رئيس مجلس الوزراء إلى بريطانيا، التي استهدفت ضمان أفضل الشروط والمنافع التعاقدية للجانب العراقي، بعد مفاوضات تفصيلية مطولة مع وزارة النفط، وفق توجيه رئيس الوزراء، من أجل الاستثمار الأمثل للطاقة وتوفير النفط الخام لمصافي الشمال وتقليل اعتمادها على نفط الجنوب، والاتفاق هو المرحلة الأخيرة قبيل توقيع العقد بشكل نهائي".وأشار البيان الى ان "الاتفاق يشتمل على تطوير حقول الأربعة الرئيسة (باي حسن، وكركوك بقبتيه(بابا وأفانا)، وجمبور، و خباز)، بما يضمن استثمار الغاز المصاحب وكذلك تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال وإنشاء محطة كهرباء بطاقة ٤٠٠ ميكا واط لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع الستراتيجي المتكامل".وأوضح: "سيوفر هذ المشروع استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتشغيل الشركات المحلية، وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، وتطوير مهارات الموارد الهندسية والفنية، المساندة لملاكات شركة نفط الشمال، وشركة غاز الشمال، ضمن رؤية الحكومة لبرامج التدريب ورفع مستوى الكفاءات في إطار ما توفره بريتش بتروليوم، بالتنسيق مع وزارة النفط".