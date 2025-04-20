العراق الأكثر استيراداً لأسماك "الروبيان والتونة والبني" الإيرانية

وأوضحت ، في بيان، أن صادرات منتجات الثروة السمكية بلغت 196 ألف طن بقيمة 372 مليون دولار بنمو كمّي 29% وسعري 17% على أساس سنوي.وأشارت إلى أهم الأسماك المصدرة، وهي أنواع الروبيان والتونة والكبور (البنّي)، حيث استحوذت على 64% من حجم و65% من سعر إجمالي صادرات الثروة السمكية في العام الإيراني المختتم بتاريخ 20 مارس/ آذار 2025.وذكرت أن من التي تدفقت عليها الأسماك هي والعراق والإمارات.