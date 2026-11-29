نيوز- اقتصادي

شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار ارتفاعا طفيفا في التعاملات المسائية لليوم الاحد، الا انها مازالت ضمن المعدلات الطبيعية.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 167250 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سعر الشراء 166250 ديناراً مقابل 100 دولار.