وذكرت الإدارة أن إجمالي واردات من النفط الخام بلغ 5 ملايين و720 ألف برميل يومياً، بزيادة قدرها 463 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل 5 ملايين و227 ألف برميل يومياً.وتصدرت كندا قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة بمتوسط 3 ملايين و918 ألف برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ734 ألف برميل، ثم بـ293 ألفاً، والسعودية بـ216 ألف برميل يومياً.وجاءت غيانا خامساً بمتوسط 191 ألف برميل يومياً، تلتها نيجيريا بـ137 ألفاً، والبرازيل بـ121 ألفاً، وكولومبيا بـ67 ألفاً، ثم بـ43 ألف برميل يومياً، فيما لم تسجل أي شحنات خلال الأسبوع ذاته.ويبلغ متوسط استهلاك الولايات المتحدة من النفط نحو 20 مليون برميل يومياً، لتبقى أكبر مستهلك للنفط في العالم.