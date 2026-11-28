نيوز- اقتصادي

انخفضت اسعار الذهب اليوم السبت، في محال الصاغة بالسوق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 850 ألفاً و860 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و830 ألف دينار.