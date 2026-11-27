وارتفعت 53 سنتاً أو 0.55% إلى 97.10 دولاراً للبرميل بعدما ارتفعت بنحو دولارين عند التسوية أمس الخميس لتبلغ أعلى مستوى منذ السادس من تشرين الثاني.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 86.09 دولاراً للبرميل، بارتفاعها 2.41 دولار أو 2.88% مقارنة بالسعر عند التسوية يوم الأربعاء الماضي.