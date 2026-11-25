وقال البنك المركزي في بيان، انه يتعين على المصارف استكمال الوثائق والشهادات الرسمية وتدقيقها قبل تنفيذ أي تحويل ، بما يثبت المنشأ للبضائع والجهة التي قامت بإنتاجها، مع إلزام المستوردين بتقديم المستندات المطلوبة، وفي مقدمتها شهادة المنشأ الأصلية والشهادات الصحية والبيطرية.وشدد البنك المركزي، على ضرورة التحقق من صحة الوثائق قبل السماح بإتمام إجراءات الاستيراد أو الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التجارية المقررة بين والأردن.