وأظهرت البيانات، اليوم الاثنين، تراجع العقود بنسبة 3.95% إلى 88.91 دولارا للبرميل، قبل أن تتسع خسائرها بحلول الساعة 18:55 إلى 4.23%، مسجلة 88.65 دولارا.وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي، التي نسبها التقرير الأصلي إلى تسليم ، بنسبة 4.11% إلى 79.98 دولارا للبرميل.ويأتي التراجع في ظل زيادة الإمدادات النفطية من الشرق الأوسط وتنامي التوقعات بحدوث فائض في المعروض العالمي، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالهجمات على السفن والمنشآت النفطية في المنطقة.