الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ومصر يوقعان 11 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-582063-639310425589054079.jpeg
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي يهبط إلى أدنى مستوى منذ عام 1982
اقتصاد
2026-11-23 | 09:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
124 شوهد
انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 273.5 مليون برميل حتى 20 تشرين الثاني، مسجلة أدنى مستوى لها منذ آب 1982، وفق بيانات وزارة الطاقة الأميركية.
ويأتي التراجع في إطار استمرار تنفيذ اتفاق سابق يقضي بسحب 172 مليون برميل من المخزون الطارئ، بعدما أجازت
إدارة الرئيس دونالد ترامب
هذه العملية في آذار الماضي، على خلفية اضطرابات أسواق النفط وارتفاع الأسعار إثر الحرب التي شملت
الولايات المتحدة
وإسرائيل وإيران.
وتندرج عمليات السحب ضمن خطة منسقة لوكالة
الطاقة الدولية
، وافقت بموجبها 32 دولة على ضخ نحو 400 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق.
وتعتمد الولايات المتحدة في توريد النفط من الاحتياطي على اتفاقيات تبادل مع شركات الطاقة، تحصل بموجبها الشركات على الخام فوراً مقابل إعادته لاحقاً بكميات أكبر، إذ تتوقع وزارة الطاقة استرداد نحو 200 مليون برميل مقابل الكمية المسحوبة البالغة 172 مليوناً.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الاحتياطي النفطي الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 44 عاماً
15:15 | 2026-09-08
واشنطن.. الاحتياطي الاستراتيجي للنفط يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 1982
11:55 | 2026-11-23
الاحتياطي النفطي الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى له منذ 44 عاماً
12:20 | 2026-11-09
الاحتياطي الأمريكي من النفط يسجل أدنى مستوى له منذ 44 عاماً
13:33 | 2026-09-21
النفط
الامريكي
الاحتياطي النفطي الاستراتيجي
إدارة الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
الولايات المتحدة
الطاقة الدولية
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
وكالة الطاقة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي
اقتصاد
54.17%
02:58 | 2026-11-23
انخفاض كبير في أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي
02:58 | 2026-11-23
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
أمن
20.94%
05:48 | 2026-11-22
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
05:48 | 2026-11-22
غرامة حزام الأمان.. المرور تحدد المشمولين بالمحاسبة
محليات
13.76%
04:02 | 2026-11-23
غرامة حزام الأمان.. المرور تحدد المشمولين بالمحاسبة
04:02 | 2026-11-23
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
محليات
11.13%
02:00 | 2026-11-22
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
02:00 | 2026-11-22
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-23
نشرة أخبار السومرية
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-23
Live Talk
أزمة الوعي الاجتماعي والتربية في المجتمع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-23
Live Talk
أزمة الوعي الاجتماعي والتربية في المجتمع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-23
عشرين
فصائل تتنازع الجهاد وتتصارع على المقاومة - عشرين م٥ - الحلقة ٨٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-22
عشرين
فصائل تتنازع الجهاد وتتصارع على المقاومة - عشرين م٥ - الحلقة ٨٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-23
نشرة أخبار السومرية
٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-23
Live Talk
أزمة الوعي الاجتماعي والتربية في المجتمع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-23
Live Talk
أزمة الوعي الاجتماعي والتربية في المجتمع العراقي - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-23
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-23
عشرين
فصائل تتنازع الجهاد وتتصارع على المقاومة - عشرين م٥ - الحلقة ٨٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-22
عشرين
فصائل تتنازع الجهاد وتتصارع على المقاومة - عشرين م٥ - الحلقة ٨٦ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
اخترنا لك
برنت يهبط دون 89 دولارا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر
13:08 | 2026-11-23
وزير النفط يكشف تفاصيل التهريب: سرقات عبر الأنابيب وخروقات في الحقول الشمالية
12:38 | 2026-11-23
واشنطن.. الاحتياطي الاستراتيجي للنفط يهبط إلى أدنى مستوى له منذ 1982
11:55 | 2026-11-23
645 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال 9 أشهر
11:34 | 2026-11-23
مازال ضمن المستويات المقبولة.. الدولار يرتفع من جديد
08:57 | 2026-11-23
ارتفاع أسعار الذهب في بغداد
04:42 | 2026-11-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.