ويأتي التراجع في إطار استمرار تنفيذ اتفاق سابق يقضي بسحب 172 مليون برميل من المخزون الطارئ، بعدما أجازت هذه العملية في آذار الماضي، على خلفية اضطرابات أسواق النفط وارتفاع الأسعار إثر الحرب التي شملت وإسرائيل وإيران.وتندرج عمليات السحب ضمن خطة منسقة لوكالة ، وافقت بموجبها 32 دولة على ضخ نحو 400 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق.وتعتمد الولايات المتحدة في توريد النفط من الاحتياطي على اتفاقيات تبادل مع شركات الطاقة، تحصل بموجبها الشركات على الخام فوراً مقابل إعادته لاحقاً بكميات أكبر، إذ تتوقع وزارة الطاقة استرداد نحو 200 مليون برميل مقابل الكمية المسحوبة البالغة 172 مليوناً.