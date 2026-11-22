الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
عرض نتائج البحث
Enter
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
عرض نتائج البحث
Enter
عرض نتائج البحث
Enter
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مذكرات عشيقة سابقة
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في فرنسا.. تراجع احتجاجات الغلاء والشرطة تستخدم الغاز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-581966-639309360399774784.jpg
أسعار الذهب في بغداد مع افتتاح الأسواق الأحد
اقتصاد
2026-11-22 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,740 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة
بغداد
، مقارنة بأسعار يوم أمس السبت.
وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 840 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 836 ألف دينار.
أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع المثقال 810 آلاف دينار، وسعر الشراء 806 آلاف دينار.
وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 840 و850 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 810 و820 ألف دينار.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
أسعار الدولار في بغداد مع افتتاح التداولات الصباحية
03:05 | 2026-11-05
ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد مع افتتاح التداولات الصباحية
02:43 | 2026-09-06
انخفاض أسعار الذهب في أسواق بغداد
04:30 | 2026-09-24
أسعار الذهب تسجل ارتفاعاً في أسواق بغداد
03:55 | 2026-09-19
استقرار أسعار الذهب في بغداد
مع افتتاح الأسواق الأحد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شارع النهر
السومرية
العراق
الخليج
بغداد
بشار
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
محليات
28.78%
02:00 | 2026-11-22
الداخلية تبدأ إجراءات دمج بطاقتي السكن والموحدة
02:00 | 2026-11-22
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
أمن
26.98%
05:48 | 2026-11-22
الأحوال المدنية توضح حقيقة دمج بطاقة السكن بالبطاقة الوطنية
05:48 | 2026-11-22
مشاهد إباحية وجرائم بواقعية صادمة.. ما الذي تخفيه لعبة GTA 6 لأطفالك؟
تكنولوجيا
22.19%
12:45 | 2026-11-20
مشاهد إباحية وجرائم بواقعية صادمة.. ما الذي تخفيه لعبة GTA 6 لأطفالك؟
12:45 | 2026-11-20
زوج زينب بنت الديوانية.. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اساء للقوات الامنية
أمن
22.04%
10:05 | 2026-11-20
زوج زينب بنت الديوانية.. اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شخص اساء للقوات الامنية
10:05 | 2026-11-20
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-11-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2026 | 2026
12:30 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
Live Talk
قضايا المرأة المسكوت عنها - Live Talk م٢ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-11-19
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
عشرين
الحكومة بين تحدي الجرف وازمة الصرف - عشرين م٥ - الحلقة ٨٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
استديو Noon
سجى نون 17-11-2026 | 2026
07:00 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
صباحكم أحلى مع سلمى
بين أغنيتين 17-11-2026 | 2026
02:30 | 2026-11-17
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 16-11-2026 | 2026
00:30 | 2026-11-16
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
علناً
مكافحة الفساد والنفوذ السياسي والاقتصاد - علناً م٥ - الحلقة ١٩ | الموسم ٥
14:30 | 2026-11-12
اخترنا لك
الدولار يتراجع قليلاً في البورصة المحلية
08:27 | 2026-11-22
اجتماع ثلاثي مرتقب لبحث استئناف إنتاج الغاز في حقل كورمور
06:18 | 2026-11-22
الدولار مستمر بالارتفاع مسجلا اكثر من الـ170 الفا
03:00 | 2026-11-22
الزيدي يترأس اجتماع مجلس الاستقرار المالي والمصارف الحكومية ويصدر جملة توجيهات
09:15 | 2026-11-21
العراق يستعد لشراء 10 ناقلات نفط
06:58 | 2026-11-21
المحلي والمستورد اقل من 900 الف.. انخفاض كبير في اسعار الذهب بالسوق العراقية
05:09 | 2026-11-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.