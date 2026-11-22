وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 840 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 836 ألف دينار.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع المثقال 810 آلاف دينار، وسعر الشراء 806 آلاف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 840 و850 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 810 و820 ألف دينار.