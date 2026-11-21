ووجّه رئيس ، وفق بيان لمكتبه، المصارف الحكومية بتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بتمويل الدولار للسوق، كما وجّه بتسهيل إجراءات استحصال والرسوم الكمركية المفروضة على السلع والبضائع والمنتجات المستوردة، بما يسهم في انسيابية عمليات الاستيراد واستقرار حركة الأسواق.كما وجّه "بتشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، تتولى إعداد التوصيات اللازمة بشأن التعرفة الكمركية، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة أقصاها 72 ساعة".وفي إطار تعزيز إجراءات توفير العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، وجّه ، ببيع الدولار بالسعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، والبالغ 1520 ديناراً للدولار الواحد، كما أوعز بدراسة إمكانية توسيع دور المصارف في تمويل بطاقات التجار بالسعر الرسمي المعتمد، وبسقوف تمويلية مناسبة تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً، وفق الضوابط والإمكانات المتاحة.وكذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء المصارف الحكومية كافة بتسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص، وإنجازها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية وتسريع المعاملات المصرفية.