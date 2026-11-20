وهبط مؤشر «MSCI» لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 3%، فيما تراجع مؤشر تايوان بنحو 6%، متجهاً إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 1990، وانخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 5%، وسط عمليات بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا.وحذر محللون من أن تباطؤ الاستثمارات في وارتفاع تكاليف التمويل قد يضغطان على أرباح الشركات، خصوصاً في وتايوان، في حين أظهرت الأسهم أداءً مغايراً، مدعومة بمحدودية انكشافها على القطاع وانخفاض أسعار النفط.وامتدت الضغوط إلى العملات وأسواق الديون، مع اتجاه مؤشر عملات الأسواق الناشئة لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، فيما سحبت صناديق ديون الأسواق الناشئة نحو 7.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 18 تشرين الثاني، في أكبر موجة تخارج منذ نيسان 2020.