انخفضت الى 91.95 للبرميل اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة رويترز، " تنخفض أكثر من دولار لتبلغ عند التسوية 91.95 للبرميل".

وسبق أن انخفضت أسعار النفط، وسط توقعات بفائض في المعروض، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط، واتخاذ خطوات لدعم نقل شحنات الوقود بين موانئها المحلية.