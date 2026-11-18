وبحسب الأسعار المسجلة في ، بلغ سعر شراء المثقال الواحد من الذهب الأجنبي 891 ألف دينار، فيما سجل الذهب العراقي عيار 21 سعر بيع بلغ 865 ألف دينار، وسعر شراء بلغ 861 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 895 و905 آلاف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 865 و875 ألف دينار.