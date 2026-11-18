– اقتصاد



أعلنت رئيسة الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان ، أن الإيرادات المتحققة عبر 48 منفذاً رسمياً بلغت 3 تريليونات و247 ملياراً و735 مليوناً و632 ألفاً و329 ديناراً.

وقالت محمد إن دور الهيأة رقابي، ويتركز على التحقق من الإيرادات ومصادرها وصحة بياناتها والتأكد من تسديدها، فيما تتولى الجهات التنفيذية المختصة إدارة المنافذ وإجراءات الكشف والتخمين والتحصيل.



وأضافت أن التحدي الأساسي لا يتعلق بتعدد المنافذ البرية والبحرية والجوية فحسب، بل بمدى تكامل المعلومات بين الجهات المسؤولة عن حركة البضائع وتقدير الرسوم واستيفائها وإيداعها في العامة، بحسب الصحيفة الرسمية.