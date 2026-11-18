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المالية النيابية: إحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان تأجلت إلى الأسبوع المقبل
اقتصاد
2026-11-18 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلن عضو
اللجنة المالية
النيابية،
يوسف الكلابي
، تأجيل إحالة
مشروع قانون
الموازنة إلى
مجلس النواب
من الأسبوع الحالي إلى الأسبوع المقبل، مؤكداً أن التأجيل يأتي ضمن المدة الدستورية.
وقال الكلابي إن
مجلس الوزراء
كان من المفترض أن يحيل مشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، إلا أن موعد الإحالة تأجل إلى الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة استثمار الوقت المتاح لحسم الملفات العالقة والاستحقاقات والخلافات المرتبطة بالموازنة قبل إرسالها إلى البرلمان.
وأضاف أن إحالة المشروع من دون معالجة الإشكاليات النهائية قد تعقّد المناقشات التشريعية وتؤخر إقرار القانون، مبيناً أن تأخر إنجازه يعود أيضاً إلى الحاجة لدراسته بصورة مستفيضة، ولا سيما أنه يتضمن، للمرة الأولى، اعتماد موازنة البرامج والأداء إلى جانب الجداول المالية، ما يتطلب مزيداً من التدقيق والمراجعة لضمان سلامة التخصيصات وآليات التنفيذ.
ورأى الكلابي أن منح مجلس الوزراء وقتاً إضافياً لمعالجة الإشكاليات أفضل من ترحيلها إلى
مجلس النواب
، حيث قد تصبح تسويتها أكثر صعوبة، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المقبل التصويت على مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان.
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