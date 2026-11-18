وقال الكلابي إن كان من المفترض أن يحيل مشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، إلا أن موعد الإحالة تأجل إلى الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة استثمار الوقت المتاح لحسم الملفات العالقة والاستحقاقات والخلافات المرتبطة بالموازنة قبل إرسالها إلى البرلمان.وأضاف أن إحالة المشروع من دون معالجة الإشكاليات النهائية قد تعقّد المناقشات التشريعية وتؤخر إقرار القانون، مبيناً أن تأخر إنجازه يعود أيضاً إلى الحاجة لدراسته بصورة مستفيضة، ولا سيما أنه يتضمن، للمرة الأولى، اعتماد موازنة البرامج والأداء إلى جانب الجداول المالية، ما يتطلب مزيداً من التدقيق والمراجعة لضمان سلامة التخصيصات وآليات التنفيذ.ورأى الكلابي أن منح مجلس الوزراء وقتاً إضافياً لمعالجة الإشكاليات أفضل من ترحيلها إلى ، حيث قد تصبح تسويتها أكثر صعوبة، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المقبل التصويت على مشروع القانون تمهيداً لإحالته إلى البرلمان.