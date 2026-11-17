نيوز- اقتصادي

تنشر نيوز، اليوم الثلاثاء، اسعار الذهب المحلي والمستورد في السوق العراقية.

وبلغ سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 925 ألفاً و935 ألف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 895 ألفاً و905 آلاف دينار.