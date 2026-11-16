استقرار أسعار الذهب في بغداد.. 923 ألف دينار للمثقال الخليجي والأجنبي

وبحسب الأسعار المتداولة في أسواق الجملة بشارع النهر، بلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 نحو 923 ألف دينار، مقابل 919 ألف دينار للشراء.كما سجل مثقال الذهب العراقي عيار 21 سعر بيع بلغ 893 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 889 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 925 ألفاً و935 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع المثقال من الذهب العراقي بين 895 ألفاً و905 آلاف دنانير.