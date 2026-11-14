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كيف تشكل الأخبار الاقتصادية الأسواق المالية: دليل عملي للمتداولين
اقتصاد
2026-11-14 | 12:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
يبدأ تداول الأخبار الاقتصادية بالتقويم. يتم إصدار الأرقام الاقتصادية الرسمية وقرارات البنك المركزي في مواعيد معروفة قبل أشهر. عادة ما يأتي التضخم في منتصف الشهر، يليه قرارات سعر الفائدة بعد بضعة أسابيع. ولا تزال الأسواق تتفاعل لأن التوقعات أكثر أهمية من الأرقام نفسها.
ما يتم إصداره فعلياً
توفر الأخبار الاقتصادية بيانات عن حالة الاقتصاد والإجراءات المحتملة للبنك المركزي. وتشمل الإصدارات الرئيسية التضخم (CPI)، وبيانات التوظيف، وقرارات أسعار الفائدة.
لماذا يمكن أن تؤدي البيانات الضعيفة إلى ارتفاع الأسعار
تنجم تحركات السوق عن الفجوة بين التوقعات والبيانات الفعلية. يتم إصدار التقديرات قبل كل منشور، ويتم تسعير الإجماع بالفعل. إذا كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 3% ولكنه يسجل 3.4%، فإن الفارق البالغ 0.4 نقطة أساس هو المفاجأة التي تحرك الأسواق. من الممكن أن يكون الرقم الأعلى أقل من التوقعات سلبيًا بالنسبة للعملة.
شهر واحد، رقمان للتضخم
بلغ معدل التضخم في
مصر
في شهر يوليو 14.9% على أساس سنوي، بينما بلغ التغير الشهري في الأسعار 0%.
كلاهما صحيح. ويقارن الرقم السنوي الأسعار مع نفس الشهر من العام السابق، في حين يظهر الرقم الشهري أن الأسعار لم تتغير في شهر يوليو نفسه. ويسمى هذا النوع من التشويه بالتأثير الأساسي، وهو يفسر لماذا يمكن أن يكون التضخم الرئيسي مضللاً.
أعلن
البنك المركزي المصري
ذلك بنفسه في عام 2026. وفي 20 أغسطس 2026، أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 19% وفسر الزيادة السنوية في الغالب من خلال التأثيرات الأساسية، ولا يزال يتوقع تراجع التضخم بدءًا من عام 2027.
وبناءً على ذلك، تزيد القراءات الاقتصادية المصرية الضعيفة من احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في نهاية المطاف، مما يدعم الأصول الحساسة لأسعار الفائدة تاريخيًا، في حين تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالجنيه المصري (EGP) بسبب تراجع عائده.
بالنسبة لمنطقة
الخليج
، يُتخذ القرار في
واشنطن
يتم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند 3.75 SAR لكل USD، وبالتالي فإن أسعاره تضطر إلى البقاء قريبة من تلك الموجودة في
أمريكا
. بلغ معدل التضخم السعودي في شهر يوليو 1.8% ولم يكن له تأثير كبير على السياسة، لذلك يجب على أي شخص مهتم بالمخاطر
السعودية
أن يتابع المؤتمر الصحفي في واشنطن أكثر من مؤشر الأسعار في
الرياض
.
كيف تتم
قراءة
البيان الصحفي عادةً؟
الأساس يأتي أولاً: القراءة السابقة والإجماع. ثم تأتي الفجوة بين التوقعات والرقم الفعلي، يليها تفسير البنك المركزي.
يعرض تقويم
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الاقتصادي الإصدارات القادمة مع القراءات السابقة والتقديرات المتفق عليها. يساعد التحليل اليومي الذي يقدمه محللو JustMarkets المتداولين على بناء التوقعات قبل وصول البيانات.
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تحذير من المخاطر: ينطوي تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال المستثمر. هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.
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