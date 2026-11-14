الدولار يعبر الـ170 ألف دينار في البورصة المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً جديداً أمام الدينار العراقي، في واربيل مع إغلاق التداولات.



سعر البيع: 170,250 ديناراً مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 169,250 ديناراً مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 169,650 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 169,550 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 170,250 ديناراً مقابل 100 دولارسعر الشراء: 169,250 ديناراً مقابل 100 دولار.سعر البيع: 169,650 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 169,550 ديناراً مقابل 100 دولار.